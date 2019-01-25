5816’yı eleştiren yandı istismarcı kazandı

Mustafa Kemal’i sömürü aracı olarak kullanan, asgari ücretten bile pahalı M.Kemal konulu kitaplarla rant elde eden simsarlara dokunulmayan Türkiye’de, 5816 sayılı kanun ile en ufak tarih eleştirisi yapanlar yargılanıyor, işinden ve ekmeğinden edilerek cezaevlerine atılıyor. Rantçılara değil tarihi gerçekleri dillendirenlere karşı işletilen 5816 sayılı kanun kapsamında yargılanan ve mahkum olanlara ilişkin istatistikler, ağır bilançoyu gözler önüne seriyor.

CHP’nin yargı sopası: 5816

Çok partili dönemden bu yana iktidar olamayan CHP’nin millete karşı yargı sopasına dönüşen, 1951’den beri yürürlükte olan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’na ilişkin Akit’in edindiği veriler, son 23 yılda binlerce vatandaşın bu kapsamda yargıç karşısına çıkarıldığını gösteriyor. Rakamlar, “Atatürk ilah değildir” diyenlerin bile tekme tokat gözaltına alındığı, hapishanelere atılarak özgürlüklerinin çiğnendiği 5816 sayılı kanun dolayısıyla gerçekleştirilen yargılamaların 4’te 1’inin mahkumiyetle sonuçlandığına işaret ediyor.

İstismarı değil düşünceyi hapseden, anayasal güvence altındaki ifade hürriyetini yok sayan, belgelere dayanan yayınlarda dahi işleme konularak tarihçilerin ayağına pranga vuran 5816 sayılı kanunun dudak uçuklatan bilançosuna ilişkin rakamlar, 1994 ile 2017 arasındaki 23 yılı kapsıyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere 5816 sayılı kanun kapsamında son 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı tespit edildi. Dünyada eşi benzeri bulunmayan 5816 sayılı M. Kemal’i koruma kanunu gereği yargılanan vatandaşların 1.772’sinin mahkum edilerek cezaevlerine atıldığı belirlendi.

Rakamlar korkunç

Verilere göre; 1994 yılında Mustafa Kemal aleyhine işlenen suçlar kapsamında 63 kişi yargılandı. Yargılamaların 31’i mahkumiyetle sonuçlandı. 1995’te 89, 1996’da 71, 1997’de 63, 1998’de 99, 2000’de 102 olarak kayıtlara geçen yargılama rakamları; 2001’de 87, 2002’de 121, 2006’da 726, 2010’da 238, 2014’te 240, 2017’de 458 kişi olarak ölçüldü. Son 10 yılda korkunç artış gösteren yargılamalarda mahkum olanların sayısı ise hemen hemen her yıl arttı.

BİNLERCE VATAN EVLADININ KALEMİNİ KIRAN KANUN

1994: 63 yargılama 31 mahkumiyet

1995: 89 yargılama 25 mahkumiyet

1996: 71 yargılama 30 mahkumiyet

1997: 61 yargılama 26 mahkumiyet

1998: 99 yargılama 44 mahkumiyet

1999: 109 yargılama 42 mahkumiyet

2000: 102 yargılama 49 mahkumiyet

2001: 87 yargılama 22 mahkumiyet

2002: 121 yargılama 39 mahkumiyet

2004: 97 yargılama 36 mahkumiyet

2005: 87 yargılama 33 mahkumiyet

2006: 1276 yargılama 726 mahkumiyet

2007: 70 yargılama 29 mahkumiyet

2008: 104 yargılama 34 mahkumiyet

2009: 261 yargılama 67 mahkumiyet

2010: 238 yargılama 39 mahkumiyet

2011: 199 yargılama 48 mahkumiyet

2012: 239 yargılama 68 mahkumiyet

2013: 211 yargılama 35 mahkumiyet

2014: 240 yargılama 47 mahkumiyet

2015: 286 yargılama 64 mahkumiyet

2016: 284 yargılama 76 mahkumiyet

2017:458 yargılama 162 mahkumiyet

