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5816’nın dünyada benzeri yok

Kemalistlerin zırhına dönüşen 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” bir asırdır dindar insanlara yönelik bir kırbaç gibi kullanılıyor. Evrensel hukuk ilkelerine de zıt düşen 5816’nın kaldırılması yönünde hukukçular görüş bildiriyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:39

Hakkı Bilir  İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlah olmadığını” söyleyen, Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden biri olan Kemal Paşa tatlısını sosyal medya hesabından paylaşan, sözde modernleşmek adına ülkemizin dört bir tarafında dikilen büstlere dokunan herkes; eski Türkiye artıkları tarafından hedef tahtası haline getiriliyor. Özellikle 28 Şubat sürecinde, Müslümanlara üvey evlat muamelesi uygulayan, başörtülü kızları üniversite kapılarından geri çeviren, mütedeyyin insanlara hayatı dar etmek için her türlü devlet imkanını seferber eden zihniyet, şimdi de 5816 sayılı kanunun arkasına saklanarak zulüm fırtınası estiriyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan duayen hukukçular, 5816 sayılı kanunun bir istismar aracı haline getirildiğini belirterek, mutlak surette kaldırılması yahut mahiyetinin değiştirilmesi gerektiğini kaydediyor.

İşgüzarlıklar yapılıyor

Uluslararası Hukukçular Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar, 5816 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini belirterek, “Türk Ceza Kanunlarında; hakaret, tahkir ve küfür zaten suç. Dolayısıyla kişiye özel böyle bir kanuna gerek yok” dedi. 5816’nın arkasına saklanarak yapılanların işgüzarlık olduğunu kaydeden Kibar, “Burada ne diyebilirsiniz, devlet büyükleri ve yöneticileri hakkında bir madde eklersiniz. Tahkir ve hakareti ağırlaştırılmış kapsama alırsınız. Kişiye özel bir koruma ve kollamaya gerek bile yok. Ayrı yasalara gerek yoktur. İlgili maddelerde koruma ve kollama güvence altına alınmaktadır. Şuanda yapılan işgüzarlıktan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Eşitlik ilkesine aykırı

Avukat Hamza Uçan, 5816 sayılı kanunun evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu kaydederek, “Bu kanunun evrensel eşitlik ilkesine aykırı olduğu her kesim tarafından kabul ediliyor. Normal hakarette ilgili vatandaş ile ilgili normal TCK hükümleri uygulanıyor. 5816’da ise ifade ve düşünce özgürlüğü bağlamına girecek mevzularda bile kanun kapsamına alınıyor” dedi. Söz konusu kanunun düşünce özgürlüğüne de ket vurduğunu belirten Uçan, “Bugüne kadar bu kanunun kaldırılmasına ilişkin hiçbir adım atılmadı. Bu kanun kişiye özel bir kanun haline geliyor. Demokratik hukuk devletlerinde böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kanun ifade ve özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri” şeklinde konuştu.

Kaldırılmalı

5816 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini vurgulayan Uçan, “Bu kanun eski Türkiye artığıdır. 5816 sayılı kanun bir kesim tarafından istismar aracı olarak görünüyor. Buna müsaade edilmemeli” ifadelerini kullandı. Söz konusu kanun üzerinden büyük zulümlere kapı aralandığını kaydeden Uçan, “Anayasanın değiştirilemez ilkelerinden biri haline getirilmeye çalışılıyor. Kaldırılamıyorsa bile istismarını önüne geçmek gerekiyor. Kanun hükmüne bir madde eklenerek bu yapılabilir. Evrensel hukuk ilkeleri kişiye özel kanunu kabul etmez. Bu maddenin kaldırılması gerekiyor. Çünkü dünyada bunun örneği yok” dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
  1. İstanbul
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Kemal Paşa tatlısı
  4. 28 Şubat süreci
  5. mütedeyyin insanlar
  6. 5816 sayılı kanun
  7. Akit
  8. Uluslararası Hukukçular Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar
  9. Avukat Hamza Uçan

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