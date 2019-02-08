0553 313 94 23

5816 Türkiye’nin elini zayıflatıyor

AİHM’nin “Atatürk’e yönelik eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu ve suç teşkil etmediği” yönündeki kararının ardından; 5816 sayılı kanunun Türkiye’nin AB üyeliğine de engel olduğu ortaya çıktı.

08 Şubat 2019 Cuma 10:11

Binlerce vatandaşın tutuklanmasına sebeb olan, AİHM nezdinde kabul görmeyen 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun AB’de de Türkiye’ye takoz olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’yi yıllardır kapısında bekleten ancak Kemalist zihniyetin üye olabilmek için can attığı AB’nin İlerleme Raporu’nda, 5816 ile düşünürlerin baskılandığına vurgu yapıldı.

Fikir ve ifade hürriyetini çiğneyen, AİHM nezdinde yok sayılan, dünyada emsali bulunmayan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun Avrupa Birliği’nde de Türkiye’ye takoz olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi yıllardır kapısında bekleten AB’nin yayınladığı İlerleme Raporu’nda 5816 sayılı kanunun Türkiye’de düşünürleri baskıladığının ve oto sansüre neden olduğunun vurgulandığı belirlendi.

Millet istemiyor, Avrupa Birliği'ne de uymuyor

Gazetemiz Akit’in Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre 1994 ile 2017 arasındaki son 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılanmasına, 1.772 vatandaşın tutuklanmasına neden olan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, uluslararası arenada Türkiye’nin elini zayıflatıyor. Geçmiş yıllarda 5816 dolayısıyla mahkum olan emekli deniz subayı Ömer Fuat Özçelebi ve Murat Vural isimli vatandaşların dosyaları taşıdıkları AİHM’de Türkiye’yi mahkum edebildiği söz konusu kanunun, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine de uymadığı saptandı.

AB'nin İlerleme Raporu '5816 düşünceye pranga' diyor

Türkiye’yi yıllardır kapısında bekleten ancak Kemalist zihniyetin üye olabilmek için can attığı AB’nin, Türkiye’nin üyeliği süreci kapsamında her yıl yayınladığı İlerleme Raporu’nda, fikir ve ifade hürriyetini yok sayan etkisiyle tarihçilerin ayak bağı, Mustafa Kemal istismarcılarının ise rant kapısı olan 5816 sayılı kanunun yıkıcı etkilerine vurgu yapıldığı tespit edildi. AB’nin 2009’da yayınladığı İlerleme Raporu’nda 5816 kanunu kapsamında mahkemelerdeki yargılamaların düşünürleri baskıladığına vurgu yapıldığı kaydedildi.
94 sayfalık İlerleme Raporu’nun 19’uncu sayfasında 5816 ile ilgili şu ifadelerin yer aldığı saptandı: “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca kovuşturmalar ve mahkûmiyet kararları devam etmektedir. Bu hukuki belirsizlik, gazetecileri, yazarları, yayıncıları, siyasetçileri, akademisyenleri ve diğer meslek gruplarını soruşturma, kovuşturma, mahkûmiyet ve hapis tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta ve dolayısıyla oto-sansüre neden olabilmektedir.”

Madem AB'ye üyelij isteniyor, 5816 sayılı kanun değiştirilsin

Yıllardır Avrupa Birliği’ne üye olabilmek için çıkarmadığı yasa, uygulamadığı sistem kalmayan Türkiye’nin 5816 sayılı kanun dolayısıyla da AB müktesebatı çerçevesinde düzenlemelere gitmesi bekleniyor. Milletin talebi ile AB’nin isteklerinin nadiren örtüştüğü konular arasında yer alan 5816 sayılı kanunun değiştirilmesi veya kaldırılması konusunun parlamento gündemine taşınması isteniyor. 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun; belgeler ışığında fikrini beyan eden tarihçi, yayıncı ve vatandaşlara değil, Mustafa Kemal’i istismar eden Yılmaz Özdil, Can Dündar gibi simsarlara karşı uygulanması talep ediliyor. 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:11
  1. AİHM
  2. 5816

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga8 dk önce
    Millet olarak; fikir ve ifade hürriyetini yok sayan 5816 Sayılı Kanunu’nun kalkmasını istiyoruz. Bu konuda Nisan ayından itibaren vekillerimizi göreve çağırıyoruz.
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ13 dk önce
    Ezberlenin bozulmasini istemeyen kufurbaz laikci kamalistlerden baska, dunyada baska hic 1 Ulke'de ornegi bulunmayan bu cagdisi dayatma kanunun kalmasini isteyen kimsede yok zaten.#5816kaldirilmalidir .
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ17 dk önce
    ne guzel işte. takoz olsun. akitcigim siz degilmisiniz AB gibi kafir bi birlige girmeyelim.orada işimiz yok.onlara ihtiyacımız yok. onların bize ihtiyacı var.o yuzden ab ye girmeyelim diye politikanız var. EGER BU KANUN AB YE GİRMEMİZE TAKOZ OLUYORSA.ZİL TAKIP OYNAMANIZ GEREKMEZMİ.ZATEN SİZ AB YE GİRMEYELİM DEMİYORMUYDUNUZ. BUNA SEVİNİN BENCE.
  • AHMETAHMET24 dk önce
    dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğünü kısıtlayan böyle garabet bir yasa yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ford Otosan'da "Altın İz" bırakanlar ödüllerini aldı
  1. Ford Otosan'da "Altın İz" bırakanlar..
  2. TCMB'den döviz depo ihalesi
  3. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı
  4. "Yaya öncelikli trafik" kamu spotları..
  5. İmar barışını iptal etsek, Kartal’daki..
  6. TİKA’dan Moldova Sayıştayına eğitim..
  7. Tanzim satışla ucuzluk gelecek
  8. Haiti karıştı: 1 kişi daha öldü
  9. Karaman'da kar yağışı
  10. NBA All-Star'da takımlar seçildi
  11. Haiti'deki yolsuzluk karşıtı protestolar
  12. Büyükşehir seçim anketi Son yerel..
  13. Beşiktaş'ın rakibi Bursaspor
  14. Barış Manço vefatının 20. yılında tüm..
  15. Emiliano Sala’nın cesedi bulundu mu..
  16. Acı haber! Küçük Furkan hayatını..
  17. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin..
  18. Kayak merkezlerinde son durum
  19. Gram altın 222 lira seviyelerinde
  20. Sebze meyve halk pazarları ne zaman ve..
Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular

Günün Karikatürü

08 Şubat 2019
"İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
"İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
Dünya devinde deprem! İstifa etti
Dünya devinde deprem! İstifa etti