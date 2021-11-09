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Gündem 5816 sayılı yasanın sopasıyla tanışan Orhan Pamuk'a soruşturma başlatıldı! Kemalist piyanist isyan etti
Gündem

5816 sayılı yasanın sopasıyla tanışan Orhan Pamuk'a soruşturma başlatıldı! Kemalist piyanist isyan etti

Yazar Orhan Pamuk’un Koç Holding’e ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Veba Geceleri isimli kitabına Mustafa Kemal’e hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Orhan Panuk 5816 sayılı yasanın sopasıyla karşılaşırken bu duruma piyanist Fazıl Say isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 18:36:00 -
5816 sayılı yasanın sopasıyla tanışan Orhan Pamuk'a soruşturma başlatıldı! Kemalist piyanist isyan etti

Kitaptaki Kolağası Kamil’in “askeri okulu derece ile bitiren”, “ince bıyıklarını yukarı doğru tarayan genç subay”, “İkinci kez evlendiği annesinin kırgın olduğu”, “Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başaran”, “Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olan” ve en sonunda da “Cumhurbaşkanı olan” bir karakter olması dikkat çekmişti.

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri” isimli kitabında, Mustafa Kemal’e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddia edildi.

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yayınevinin İstanbul’da bulunmasının tespiti ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, M.Kemal’e hakaret etmediğini öne sürdü.

Kanunla tanışmış oldu

Kitapla ilgili daha önce takipsizlik kararı verilen dosyanın Sulh Ceza Hakimliği’nden döndüğü ve savcılığın aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattığı öğrenildi. Böylelikle, “Olmasaydı olmazdık” reklamları veren Koç grubu ve Ermeni yalanlarını dillendirip Nobel ödülü alan Orhan Pamuk da fikre pranga vuran 5816 sayılı kanunla tanışmış oldu.

Kemalist Fazıl Say isyan etti

 

Laikçi Kemalist Piyanist Fazıl Say ise sosyal medyadan Orhan Pamuk'a açılan "M. Kemal'e hakaret" soruşturmasına tepki gösterdi. 

Fazıl Say, twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Orhan Pamuk…
Hakkında takipsizlik kararı verilmişti, aynı soruşturma tekrar açılmış.
Bu ülke adına bu rezilliktir.
Cehalet ve ilkelliktir.
Dünyaya rezil olmaktır.
Dünyanın en tanınan edebiyatçılarından birine bu yapılan, çağdışılıktır.

Yıl 2005,Orhan Pamuk bana tüm kitaplarını imzalamıştı, ben de ona albümlerimi.
Aynı dayanışma ile bugün de yanındayım.
Bu rezilliğin önüne geçeceğiz. Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye’yi ilerilere taşıyacağız.
Kimse kimsenin “bütün fikirlerine” katılmak zorunda değil.

 

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