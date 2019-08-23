5816 sayılı yasa yine kitap yasaklattı!

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2019 Türkiyesi’nde kitap yasaklamaya devam ediliyor. Tek parti dönemine dair hatıralardan alıntı yapılarak hazırlanan “Put Adam” isimli eser, içeriğinde Mustafa Kemal’e yönelik hakaret içeren ifadelere yer verildiği iddiasıyla 5816 Sayılı Kanun kapsamında yasaklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müstear isimle kaleme alınan eserin tüm nüshalarına el konulmasına karar verildiğini duyurdu. Dağıtım ve satışının yasaklanan kitabı basan Küresel Kitap Yayınevi hakkında da soruşturma açıldığı bildirildi. Bu kapsamda, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarının toplanmasına karar verdi. Tek parti dönemine dair hatıralardan alıntı yapılarak hazırlanan eser, Nutuk başta olmak üzere birçok önemli kaynağa dayandırılıyordu. Rıza Nur’un “Hayat ve Hatıralarım”, Mazhar Müfit Kansu’nun “Atatürk’le Beraber”, Damar Arıkoğlu’nun “Hatıralarım”, Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” gibi eserlerinin alıntılandığı kitapta, birçok sayfa M.Kemal’in Nutuk’undan iktibaslar içeriyordu.