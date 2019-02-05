0553 313 94 23

5816 mağdurlarına tazminat yolu

Yakın tarih eleştirisi yapan tarihçi, yayıncı ve vatandaşları susturma aracına dönüşen ve istismarcıları değil masumları sanık sandalyesine oturtan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’yla ilgili hapis cezası alan emekli deniz subayı Ömer Fuat Özçelebi ve Murat Vural’ın AİHM’e taşıdıkları dosyaların her ikisinden de 5816 mağdurlarının lehine karar çıktığı öğrenildi.

05 Şubat 2019 Salı 09:26

Yılmaz Özdil gibi Mustafa Kemal sömürücülerine işlemeyen ancak yakın tarih eleştirisi yapan tarihçi, yayıncı ve vatandaş üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun mağdur ettiği vatandaşların lehine AİHM’in emsal kararlara imza attığı ortaya çıktı. 5816 dolayısıyla geçmiş yıllarda komik gerekçelerle hapis cezası verilen Ömer Fuat Özçelebi ve Murat Vural’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdıkları dosyaların her ikisinden de 5816 mağdurlarının lehine karar çıktığı tespit edildi.

AİHM’e taşıyın tavsiyesi

CHP zihniyetinin yargı sopasına dönüşen 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, olumsuz etkileriyle kamuoyu gündemindeki yerini konuyor.  5816 sayılı kanun kapsamında 1994 ile 2017 arasındaki 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı, 1.772 masumun hapis cezası aldığını ortaya çıkaran haberimizin ardından gündemin üst sıralarına tırmanan konuya ilişkin hukukçuların mağdurlara yaptığı “AİHM’e gidin, kazandığınız tazminatlar kanunun kalkmasını sağlayacaktır” yönündeki çağrının hukuki zemininin bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldı. Türkiye’nin imzacı taraflar arasında yer aldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerinin yasal koruyucusu olarak kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’in (AİHM) geçmişte 5816 mağdurların lehine 2 emsal karara imza attığı bildirildi.

M. Kemal’e hakaret iddiası 

5816 sayılı kanun dolayısıyla hem askeri mahkeme hem de sivil mahkemede hapis cezasına çarptırılan emekli Deniz Subayı Ömer Fuat Özçelebi’nin başlattığı hukuk mücadelesinin zaferle sonuçlandığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; emrinde görevli bir astsubaya, duvarda asılı Mustafa Kemal’in portresini kastederek, “onun kellesinin daha büyük bir fotoğrafını seçebilirdin” ifadesini kullandığı iddia edilen ve bu nedenle 5816 sayılı kanun gereği hakkında dava açılan Özçelebi’ye askeri mahkeme tarafından 1998 yılında bir yıl hapis cezası verildi. Daha sonra askeri temyiz mahkemesi bu kararı bozdu. Erken emekliye ayrılan Özçelebi, daha sonra yine aynı davadan sivil mahkeme tarafından yargılanarak yine bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar daha sonra para cezası olarak uygulandı.

5816’yı yere serdi, tazminat istemedi

Büyük mağduriyet yaşayan Özçelebi, 2005 yılında dosyayı AİHM’e taşıdı. AİHM, Türkiye’de “M.Kemal’e hakaret suçundan” mahkum olan emk. Subay Ömer Fuat Özçelebi’nin yaptığı başvuruda, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine” hükmetti. AİHM’in 23.06.2015 tarih, 34823/05 sayılı kararında, “Şiddeti özendirmeyen, silahlı direnişe teşvik etmeyen ve isyana teşvik etmeyen her açıklama ve fiil düşünce özgürlüğü sayılır” denildi. Hukuk zaferini kazanan ve 5816’yı üst mahkemede mahkum eden Özçelebi, tazminat talebinde bulunmadığı için Türkiye’ye herhangi bir para cezası uygulanmadı.

Heykelden 22 yıl hapis

Fikir ve ifade özgürlüğünü yok sayan 5816 sayılı kanunu yere seren Ömer Fuat Özçelebi hakkındaki AİHM’in emsal kararı ilk değil. Yaşadığı mağduriyet karşısında susup kenara çekilmeyerek hukuki mücadele başlatan Murat Vural isimli vatandaş da 5816’yı mahkum ettirenler arasında yer alıyor. Barışçıl protesto amacıyla Sincan Lale Meydanı’nda yer alan M.Kemal heykelini boyamaya teşebbüs ederken yakalanan Vural, çıkarıldığı Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl 30 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararı temyiz eden Vural’ın cezası 13 yıla indirildi ve 5 Şubat 2007’de cezaevine konuldu. 22 Ekim 2018’e kadar seçme ve seçilme hakkı da elinden alınan Vural, kararı AİHM’e taşıdı.

Ceza yanlış

Murat Vural’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle başvurduğu AİHM, mahkûmiyet kararı onanan mahkûmun seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmasını “son derece ağır ve orantısız” bularak bu cezayla ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğini belirtti. 16 Eylül 2014 tarihli kararında AİHM, Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda Vural’ın “Vandalizmden değil Atatürk aleyhinde suç işlemekten mahkum edildiği” hatırlatılarak, AİHS’in ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı. Karar neticesinde Murat Vural, 26 bin euro tazminat kazandı.

5816’yı eleştiren yandı istismarcı kazandı

23 yılda 5 bin kişi 5816’dan yargılandı

CHP zihniyetinin yargı sopasına dönüşen 5816 kapsamında 1994 ile 2017 arasındaki 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı, 1.772 masumun hapis cezası aldığını ortaya çıkaran “5816’yı eleştiren yandı istismarcı kazandı” başlıklı haberimiz kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Atatürk’ü koruma yasası sebebiyle 4 bin 852 kişi yargılandı... Vatandaş üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu ile ilgili çarpıcı bir çağrı geldi. 5816 ile ilgili mağdurlara çağrıda bulunan Avukat Kerami Özdemir, “AİHM’e gidin, kazandığınız tazminatlar bu zulmün bitmesini sağlayacaktır” demişti.

5816’yı AİHM’e taşıyın

FARUK ARSLAN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:26
  1. Van
  2. Yılmaz Özdil
  3. Mustafa Kemal
  4. Demokles’in Kılıcı
  5. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu
  6. AİHM
  7. Ömer Fuat Özçelebi
  8. Murat Vural
  9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  10. 5816 mağdurları
  11. CHP zihniyeti
  12. Atatürk’ü Koruma Kanunu
  13. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
  14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
  15. 5816 sayılı kanun
  16. emekli Deniz Subayı Ömer Fuat Özçelebi
  17. Fikir ve ifade özgürlüğü
  18. Sincan Lale Meydanı
  19. M.Kemal heykeli
  20. Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi
  21. CHP
  22. Avukat Kerami Özdemir

YORUM YAZ

  • atatürk zulmüatatürk zulmü3 sa önce
    Kimine kitap başı 2500 TL kol gibi atatürk kazığı ve kimine de kodes; işte 5816!
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA3 sa önce
    BU MEMLEKETTE ALLAHA PEYGAMBERE OSMANLIYA KÜFÜR ET MADALYA ALLL,ATATÜRKE KÜFRET VATAN HAİNİ İLAN EDİN YADA HAPİS NERDE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜHÜKÜMET ABİDİK MABİDİK İŞLERLE UĞRAŞACAĞINA BUNLARI HALLETSİN BİRDE MEDENİ KANUN DEDİĞİMİZ 6284 BOŞANMA KANUNUNU
  • ferhatferhat4 sa önce
    "5816 ile ilgili mağdurlara çağrıda bulunan Avukat Kerami Özdemir, “AİHM’e gidin, kazandığınız tazminatlar bu zulmün bitmesini sağlayacaktır” demişti."Sanki milletvekilleri cebinden ödünyor da cezaları....
  • NİHALNİHAL4 sa önce
    Hani demokrasi düşünce özgürlüğü nerede kaldı ilkel bir koruma ilkel kanun tabulaştırma,putlaştırma heykel canlı insandan değerli.Bu gericilik nereye kadar devam edecekgerçekten sonraki nesiller isyan etmeyecekler mi?
  • ali beyali bey5 sa önce
    Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki 5816 sayılı kanun kaldırılmalıdır.
  • perhizperhiz6 sa önce
    Yahu aylardir akit de dahil aihm e sayiyor sayistiriyor isinize geldimi insan haklari mahkemesi
  • 145314537 sa önce
    ALLAH'ın belirlediği kanunlara savaş açan ve engel olanlara tek ses çıkmadı, çıkmıyor.ALLAH'a ve peygambere edilenküfre destek olanlar 5816 zırhı ile babalandılar her dâim.Örtünmenin ALLAH emri olmasına rağmen örtünenler okutulmadı,aşağılandı,hakaret edildi,diger yaşananlar herkesin mâlumu yazmaya gerek yok.Tarihçinin biri Latife hanımın YAZDIĞI mektubu yayınladı kıyamet koptu,Yozdil Makbule hanıma verip veriştirdi kıyameti kopartanlar TISSSS.Zavallı inek büstü yıktı sürgün edildi.Atatürk ilah değildir diyen şahsa soruşturma açıldı.Biraz da aksi yöne gidelim,Zonguldak'ta Atatürk'ün ziyareti sırasında çiçek veren kızın heykeli dikildi.23 Nisan resepsiyonu iptal edildi diye bir zat alandaki büstün gözlerini kapattı,amaç büst olanları görmesin ! Silivri CHP gençlik kolları pankart açıyor " ATATÜRKÜN GENÇLİĞE HİTABESİ AYET DEĞİLDİR,ATATÜRKÜN VASİYETİDİR ÇİĞNETMEYİZ " Ayet olsa çiğnetecekler,vesair.B.kçu Prof.Celal ŞENGÖR,Atatürk ilahlaştırılıyor mu sorusuna,evet diyor,HER CAHİL TOPLUM BUNU YAPAR.Peki bu nasıl çözülür ? Sadece EĞİTİMLE,der.Aziz NESİN Türk milletinin %60'ı aptaldır,demişti !
  • FerhatFerhat8 sa önce
    Gecmiste Üniversitelere bas örtüsü ile girme yasagindan dolayi ve aile hukundaki velayet davalarindan istinaden yasanan magduriyetlerden dolayi yapilan bütün sikayetler AIHM tarafindan red edilmistir. Zaten medet umdugunuz bu iblisin organizasyonu AB ve Türkiyedeki bu adaletsizce yasalarin uygulanmasindan sorumludur. AIHM Avruapa konseyinin belirledigi hak ve hürriyetlerin korunmasi icin icin kurulan bir kurumdur. Bu kurum dünyada mason ve ateistlerin belirledigi yasalara üye ülkelerin bu yasalara kapsaminda hareket edip etmediginini denetlemek icin kurulmus organizasyondur. Bunlardan medet ummak iblisten medet ummaya benzer. Yani sözün dogrusu siz kalkip deccali iblise sikayet ediyormus gibi bir durum cikiyor ortaya. Akillarini bunlara kiraya verenlerin vay haline. Allah yar ve yardimcimiz olsun. Türkiyedeki siyasi iktidar milli degerlere bagli kamaktan ziyade aksine hareket ederek bu masonik organizasyon ile bir sözlesme imzalayip bunlarin özgürlük ve adalaet anlay
  • yılmaz karayılmaz kara8 sa önce
    ne o yasayı kaldırmaya gücünüz yetmiyormu. akpninzulüm yasalarına neden gıkı çıkmıyor. vatandaşa yol göstereceğinize akpye seslenip ivedi olarak bu yasaları kaldırın demek zormu. yoksa fincancı katırlarımı ürker. allak akıl fikir versin.
  • ÖmerÖmer8 sa önce
    Atatürk düşmanları gözünüz aydın
  • Erol_AErol_A8 sa önce
    Cenab ı hak, tüm İslam alemini korusun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı yeni ürünleri ile UNICERA'da
  1. Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı..
  2. Beşiktaş'ta polisten kaçan şahıs..
  3. Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
  4. Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal..
  5. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
  6. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında..
  7. Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia..
  8. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası
  9. Evinin balkonuna teleferik kurdu
  10. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  11. Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken..
  12. Fransa'dan İsrail'e tepki: Gözden..
  13. Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
  14. Bolu'da cinsel istismar davasında karar
  15. Trafikte makas terörü! Kadın yolcu..
  16. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
  17. Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte..
  18. Saint-Joseph Lisesi öğrencileri..
  19. IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak
  20. Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla..
Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

Günün Karikatürü

05 Şubat 2019
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019