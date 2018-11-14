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58 gündür açlık grevi yapan Hıdır Adnan serbest bırakıldı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Esir İşleri Kurulu, İsrail'in, 58 gün açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ı serbest bıraktığını açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 00:42
58 gündür açlık grevi yapan Hıdır Adnan serbest bırakıldı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Esir İşleri Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık 2017'de gözaltına alınan ve İsrail cezaevinde 58 gün açlık grevi yapan Hıdır Adnan'ın (40), dün akşam saatlerinde serbest bırakıldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Hukuk Sorumlusu Cevad Pavlus, 29 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrail Salim Mahkemesi'nin 58 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hıdır Adnan hakkında bir yıl hapis, 290 dolar para cezası verildiğini belirtmişti.

İsrail hapishanesinde idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Adnan, serbest bırakılmaması nedeniyle açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakmış, ertesi gün de açlık grevini sona erdirmişti.

Evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı

Adnan, 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine İsrail askerlerince düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınmıştı.
İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 00:42
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