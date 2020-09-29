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Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

Jüri başkanlığını Ercan Kesal'in yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 eser yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:47:15 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

ANTALYA (AA) - Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim'de 57. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek festivalin film gösterimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilecek.

"Yıldızların Altında" adı verilen üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri, bugün itibarıyla Biletix üzerinden, 1 Ekim'de de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afişiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi bulunmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var.

"Yıldızların Altında 1" ve "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemalarında festival kapsamındaki biletli gösterimlerde, her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye ayrıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları bir davetiye alabilecek.

- 12 film yarışacak

47 filmle başvurulan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 eser yarışacak.

Fikret Reyhan'ın "Çatlak", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Nesimi Yetik'in "Dirlik Düzenlik", Derviş Zaim'in "Flaşbellek", Orçun Benli'nin "Gelincik", Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler", Tunç Şahin'in "İnsanlar İkiye Ayrılır", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in "Koku", Ferit Karol'un "Kumbara" ve Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği" adlı filmleri, 300 bin lira değerindeki En İyi Film Ödülü'nün de yer aldığı 16 kategoride, toplam 770 bin liralık ödül için yarışacak.

- Jüri başkanı Ercan Kesal

Ödüller, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal'in başkanlığını yaptığı, senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından belirlenecek.

Yarışmada Çiğdem Vitrinel, Mustafa Kara ve Tunç Davut'tan oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, sinema yazarları Coşkun Çokyiğit, Gül Yaşartürk ve Murat Tırpan'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.

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