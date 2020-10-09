  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Festivalin yarışma filmlerinden "Çatlak" ve "Flaşbellek" seyircilerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:46:07 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Çatlak" ve "Flaşbellek" adlı yarışma filmlerinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler, ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında önce "Çatlak" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Fikret Reyhan'nın yönettiği filmde Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Giray Altınok, Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Süleyman Karaahmet, Görkem Mertöz, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu ve Taha Bora Elkoca rol alıyor.

- Sinemaseverler filmlere ilgi gösterdi

Açık hava sahnesinde ikinci olarak "Flaşbellek" filmi gösterildi.

Derviş Zaim'in yönettiği filmde karakterleri Saleh Bakri, Sara El Debuch, Ali Suleiman ve Husam Chadat canlandırıyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki filmlere sinemaseverler ilgi gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması
Dünya

Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak tanımladı. Dı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay