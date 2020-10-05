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Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Festivalde, yarışma filmlerinden "Dirlik Düzenlik" seyirciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:43:57 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Dirlik Düzenlik"in gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde, Nesimi Yetik'in yönettiği, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki "Dirlik Düzenlik" filmi sinemaseverlerle buluştu.

- Ailece filmde rol aldılar

Yönetmen Yetik, filmin başrol oyuncularından annesi Dudu Yetik, eşi Betül Esener, Asiye Dinçsoy ve sanat yönetmeni Osman Özcan ile seyirciyi selamladı.

Böyle bir süreçte festivali düzenleyenlere teşekkür eden yönetmen Yetik, kendisi için ilginç bir macera olduğunu, annesi ve eşinin de filmde oynadığını söyledi.

Daha önce çektiği "Annem Sinema Öğreniyor" filminden sonra annesiyle tekrar çalışma imkanı bulduğunu aktaran Yetik, "Eşim de eklenince ekip tam oldu. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

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