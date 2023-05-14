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Teknoloji 56 Starlink uydusu daha fırlatıldı
Teknoloji

56 Starlink uydusu daha fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:55:00 -
56 Starlink uydusu daha fırlatıldı

SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 01.03'te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, kalkıştan 8.5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "Just Read the Instructions"a iniş yaptı.

ABD’de gerçekleştirilen fırlatma, SpaceX'in 2023 yılında gerçekleştirdiği 31. uzay görevi olarak kayıtlara geçti.

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