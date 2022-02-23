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Dünya 5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar!
Dünya

5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar!

Kolombiya'nın kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 20:42:00 -
5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.50'de merkez üssü Bolivar yönetim bölgesinde olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Can ve mal kaybı olmadı

52 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Deprem Santander ve Antioquia yönetim bölgelerinde hissedildi.

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