  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 1 ila 5 derece arasında artacak

Dünya devi için Rusya kararı ilan etti! Rusya'dan Apple'a casusluk suçlaması, ambargo! O haber kafaları karıştırdı

MİT'ten dünyayı ayağa kaldıran adım! Bir anda kuruldu

Başkan Erdoğan'dan Esad'la görüşmeye yeşil ışık!

Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi!

Zeydan'dan Adanalılara eziyet! 50 derecede bu yapılır mı?

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!

Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi

15 Temmuz sadece Fetullah hainine yıkılamaz! Türkiye'yi onlar yönetmek istedi...
Dünya 56 balina karaya vurdu! İddia: Topluca intihar ettiler
Dünya

56 balina karaya vurdu! İddia: Topluca intihar ettiler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:53:00 - 2023-07-17 21:55:31

İskoçya'nın Lewis Adası’nda 56 pilot balina karaya vurdu. Ölen balinalara ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, balinaların topluca intihar ettiklerini iddia ettiler.

İskoçya'nın Lewis Adası’nda dün sabah balinaların karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden görevliler, onlarca balinayı denize döndürmeye çalıştı. Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermedi.

Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygularken, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği öğrenildi.

İddia: Topluca intihar ettiler!

İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu (BDMLR) tarafından yapılan açıklamada, sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğu ve sürünün geri kalanının da güçlü toplumsal bağları nedeniyle onunla birlikte intihar ettiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı (SMASS) ise, olayın nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde balinaların vücutlarından örnekler alınarak inceleme yapılacağını bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23