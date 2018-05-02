5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı

Yılın ilk çeyreğini yüksek bir performans ile kapatan KARDEMİR’in başarısında, sürdürülen yatırımlar sonucu üretimde ve verimlilikte sağlanan artış ve satış stratejilerinin belirleyici rol oynadığı belirtildi.

KÂRINI 42 KAT ARTIRDI

İlk çeyrekte KARDEMİR’in satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış ile 1 milyar 300 milyon lira, FAVÖK’ü ise yüzde 237 artışla 378 milyon lira oldu.

Şirketin geçen yıl ilk üç aylık net zararı 5 milyon 500 bin lira iken, bu yılın aynı döneminde 235 milyon lira kâr gerçekleştirdi. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, elde edilen başarılı performansı sürdürülebilir kılmak için bir taraftan ölçek ekonomisine uygun şekilde üretimde artış sağlarken, diğer yandan rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.