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Gündem 55 KİŞİ DAHA YAKALANDI: Sokaklar suçlulardan arındırılıyor
Gündem

55 KİŞİ DAHA YAKALANDI: Sokaklar suçlulardan arındırılıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-14 17:25:00 - 2023-12-14 17:25:23
55 KİŞİ DAHA YAKALANDI: Sokaklar suçlulardan arındırılıyor

Şüpheli ve hükümlülere yapılan operasyonla 55 kişi daha yakalandı.

 

SAMSUN’da, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 55 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 13-14 Aralık’ta düzenlenen operasyonda, aralarında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘Silahla yağma’dan 5 yıl 6 ay ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23’ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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