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5,5 kilo sahte altını piyasaya süremeden enselendiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5,550 kilo Alloy maddesiyle sahte altın imal edip piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucunda daha harekete geçemeden yakayı ele verdi.

18 Eylül 2018 Salı 11:25
5,5 kilo sahte altını piyasaya süremeden enselendiler

Aydın'da sahte altınla dolandırıcılık yapılacağı yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda yapılan operasyonda S.S. (31) ve M.A. (31) isimli şüpheliler kovalamaca neticesi yakalandı. Şahısların üzerinde dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere Kuşadası’na getirilen 5 kilo 550 gram ‘Alloy’ maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.S’nin yapılan GBT sorgulamasında "nitelikli dolandırıcılık yağma ve cezaevi firarisi" olarak 11 yıl hapis ve 2 bin TL adli para cezası ile arandığı anlaşıldı.

Şüpheliler, haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara çıkarıldı. S.S., tutuklanarak Söke Cezaevine gönderilirken, M.A. ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:25
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. sahte altın
  4. Dolandırıcılar
  5. polis operasyonu
  6. yakalandılar

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    :) Serbest bırakıldı. Biri içerdeyken diğeri işleri devam ettirsin diye...
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