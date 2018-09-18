5,5 kilo sahte altını piyasaya süremeden enselendiler

Aydın'da sahte altınla dolandırıcılık yapılacağı yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda yapılan operasyonda S.S. (31) ve M.A. (31) isimli şüpheliler kovalamaca neticesi yakalandı. Şahısların üzerinde dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere Kuşadası’na getirilen 5 kilo 550 gram ‘Alloy’ maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.S’nin yapılan GBT sorgulamasında "nitelikli dolandırıcılık yağma ve cezaevi firarisi" olarak 11 yıl hapis ve 2 bin TL adli para cezası ile arandığı anlaşıldı.

Şüpheliler, haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara çıkarıldı. S.S., tutuklanarak Söke Cezaevine gönderilirken, M.A. ise serbest bırakıldı.