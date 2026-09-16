54 yaşındaki çobandan kötü haber! Koyun otlatırken 140 metrelik kuyuya düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yeğeniyle birlikte koyun otlatan 54 yaşındaki Hamit Taş, yaklaşık 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sabah saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Hamit Taş’tan acı haber geldi.
Ekipler seferber oldu
Olay, saat 07.00 sıralarında Akçakale ilçesine bağlı Mil Mahallesi’nde meydana geldi. Yeğeniyle birlikte arazide koyun otlatan Hamit Taş, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 140 metre derinliğindeki, el yapımı kuyuya düştü. Taş’ın kuyudan gelen çağrılara yanıt vermemesi üzerine durum, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ŞUAK) sevk edildi. Ekipler yürüttüğü çalışmayla Hamit Taş’a ulaştı. Kuyudan çıkarılan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit Taş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.