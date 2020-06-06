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Ekonomi

53 havalimanına ‘Covid-19’ sertifikası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, “Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:31:00 -
53 havalimanına ‘Covid-19’ sertifikası

Karaismailoğlu, yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlanarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu, “53 havalimanımızın artık Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun” dedi.

 “YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yarı kapasiteyle çalışması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırdıklarını da belirterek, “8 Haziran’dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” açıklamasında bulundu.

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