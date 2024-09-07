5.0'lık Pazarcık depreminden sonra uyardı! O binalardan uzak durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'NORMAL ARTÇI BİR DEPREM'

Görür; "Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun, sevgiyle" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür bir sonraki paylaşımında ise sözlerini şöyle sürdürdü.

'TIPKI BU GÜNKÜ GİBİ, BİR SABAH UYANIRSINIZ, BİR YERDE BİR DEPREM OLMUŞ'

"DERTLEŞME/UYARI/SİTEM, ne derseniz deyin tweeti: Tıpkı bu günkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş. Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halkım sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur. Hep aynı sahne. Bıkmadınız mı? Neden DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep etmiyor musunuz? Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdum duymazsınız? Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır.