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Gündem 50+1'i böyle mi alacaksınız? Yobaz CHP zihniyetinin 'başörtüsü' düşmanlığı yine depreşti!
Gündem

50+1'i böyle mi alacaksınız? Yobaz CHP zihniyetinin 'başörtüsü' düşmanlığı yine depreşti!

“Helalleşelim” diyen Kılıçdaroğllu’nun gazetesi Cumhuriyet’in kronikleşmiş başörtü düşmanlığı devam ediyor. Sürekli İslam’a ve Diyanet’e saldıran Cumhuriyet paçavrasının sözde yazarı Özdemir İnce, yine Müslümanları ve başörtüsünü aşağıladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:44:00 - 2021-11-28 18:47:54
50+1'i böyle mi alacaksınız? Yobaz CHP zihniyetinin 'başörtüsü' düşmanlığı yine depreşti!

İslam düşmanı Cumhuriyet gazetesi bir kez daha İslam’ı ve başörtüsünü hedef aldı. Daha önce defalarca Kur’an kursları ve İslami değerlere saldıran Cumhuriyet’in yazarı Özdemir İnce, “Türban, İslamcılığın siyasal siladır” başlıklı yazısıyla gerçek kimliğini bir kez daha gösterdi. 

Dinden imandan bihaber bir CHP zihniyeti!

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Ödemir İnce, bugün yayınlanan yazısında “İslamcıların ideolojik simgesi türban, Türkiye’de başarılı oldu ve bu, Erdoğan iktidarının ülkemizdeki tek başarısıdır. Gariban genç kızları kullanarak yalan, şantaj, rüşvet ve parayla kazandı. Türbanın dinsel hiçbir dayanağı yoktur. Abrakadabra vardır. Bu konuda onlarca yazı yazdım ve Nur Suresi 31. Ayet’in türban için kanıt olamayacağını kanıtladım. Ne Diyanet İşleri’nin ne de din ulemasının sesi çıktı!” sözleriyle saldırdı. 

Utanmadan “Kılıçdaroğlu’ndan helallik istesinler” dedi!

Aklı sıra  âyeti kerimeleri referans göstermeye çalışan Özdemir İnce, köşesinde şunları dile getirdi:

“Nur Suresi 31. Ayet: Kadınların başlarındaki HIMAR ile çıplak göğüslerini örtmelerini buyuruyor. Başka bir şey değil! Günümüzde Müslüman kadınların göğüsleri çıplak değil, çoğu sutijen gorj kullanıyor. Bir dönemin yalancı ya da yalanla kandırılmış, militan kadınlarından, Kılıçdaroğlu neden helallik istesin, neden özür dilesin? Tam tersine yalana kandıkları, dinlerini bilmedikleri için onlar Kılıçdaroğlu’ndan helallik istesinler.”

Rezilliğin ve cehaletin dibine vurdu

Rezilliğin ve cehaletin dibine vuran yobaz Özdemir İnce, yazısını şöyle tamamladı:

“Kuran’a ihanet eden bir sapkınlık, utanmazlık, rezillik; kadınları şirretçe baskı altına almış, yoksul öğrencileri parayla!!! Ne yazık ki din kendini koruyamıyor, “Ulan nedir bu yaptığınız!” diyerek İslamcı bezirgânların üzerine sille tokat yürüyemiyor. R.T. Erdoğan’ın özel fetvacısı Hayrettin Karaman’ın bu yazımı yerden yere vurmasını (!) bekliyorum!!"

 

 

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