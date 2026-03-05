  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile" Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş... Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi Durand hattı kan gölü! Pakistan Afganistan'ı vurdu: 481 ölü, binlerce yaralı 10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Dünya '500'den fazla ABD askeri öldüdüldü!'
Dünya

'500'den fazla ABD askeri öldüdüldü!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'500'den fazla ABD askeri öldüdüldü!'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

 

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

İnşaAllah doğrudur çok çok daha fazla olması temennisiyle

Celil

Rabbim iranı zalimler kafirler karşısında Muzaffer eylesin inşallah bu 500 sayısı beşyüz bine çıkar Rabbim Amerika ve İsrail'in ölülerini artırsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23