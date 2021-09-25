500,00 m² depo kiraya verilecek
Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 500,00 m² depo kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Muş İli Malazgirt İlçesi Hanoğlu Köyü Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde bulunan 10 nolu deponun 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi yapılacak.
İhalenin Yapılış Şekli: İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma) usulü ile ihale edilecek.
İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00 karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) temin edebilirler.
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