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Ekonomi 500,00 m² depo kiraya verilecek
Ekonomi

500,00 m² depo kiraya verilecek

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 500,00 m² depo kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:48:00 -
500,00 m² depo kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Muş İli Malazgirt İlçesi Hanoğlu Köyü Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde bulunan 10 nolu deponun 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi yapılacak.

İhalenin Yapılış Şekli: İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma)  usulü ile ihale edilecek.

İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00  karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) temin edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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