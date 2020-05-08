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Aktüel

500 koli yardımı kimi maskeli, kimi maskesizler taşındı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir fabrika tarafında ilçede ihtiyaç sahiplerine gönderilen yardım kolileri, kimi maskeli, kimi maskesiz kişilerce taşındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:59:13 -
500 koli yardımı kimi maskeli, kimi maskesizler taşındı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir fabrika tarafında ilçede ihtiyaç sahiplerine gönderilen yardım kolileri, kimi maskeli, kimi maskesiz kişilerce taşındı.


Söğüt Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan bir seramik fabrikası tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir kamyona yüklü 500 koli yardım malzemesi gönderildi. Bu malzemeleri kimi maskeli, kimi maskesiz kişilerce taşınırken, bu görüntüler vatandaşlar tarafından tepkilere neden oldu.



Belediye Başkanı da maske takmadı


Öte yandan şirket yetkilerinden koliler teslim alam Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de koliler önünde maskesiz fotoğraf çekinerek, belediyenin sosyal medya hesabına koyması sonrası kareyi gören vatandaşlar, "Belediye başkanı vatandaşlara örnek olması lazım" dediler.

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