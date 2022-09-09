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Yerel 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs enselendi
Yerel

500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs enselendi

Gaziantep'te 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:45:00 -
500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs enselendi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Osmangazi Mahallesinde tarihinde bir ikamette meydana gelen 500 bin değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan ziynet eşyalarının bir kısmını da ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edildi şüpheli şahıs tutuklandı.

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