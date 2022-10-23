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TOKİ - Emlak Konut GYO 500 bin sosyal konut için ilk harç 25 Ekim’de atılıyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

500 bin sosyal konut için ilk harç 25 Ekim’de atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 25 Ekim’de start alıyor. Başkan Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde yapılacak törende, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:56:00 -
500 bin sosyal konut için ilk harç 25 Ekim’de atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara’da başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan “İlk Evim İlk İşyerim” projesinde ilk adım atılıyor. 500 bin konutta ilk temel atma töreni 25 Ekim’de Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı’nda yapılacak.

Kurum'dan davet

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızla ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz” bilgisini verdi. Kurum, TOKİ eliyle yapılacak “İlk Evim İlk İşyerim” projesinin 25 Ekim’de Ankara Sincan’daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti.
Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

17 ilde temel atılıyor

Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Ankara’da 2 bin 171, Zonguldak’ta 595, Kırşehir’de 458, Kahramanmaraş’ta 210, Aydın’da 265, Bolu’da 206, Konya’da 206, Afyonkarahisar’da 364, Diyarbakır’da 158, Uşak’ta 158, Erzurum’da 158, Muğla’da 154, Yozgat’ta 141, Manisa’da 78, Amasya’da 87, Tunceli’de 118 ve Elazığ’da 88 konutun temeli atılacak.”

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