500 bin sıralama ile alan bölümler haberin detay kısmında yer alıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ve güncellemelerin sonucunda, tercih robotlarında da güncelleme yapıldı. Yeni birçok bölümün açılmasının ardından öğrenciler, hangi bölümlerin olduğunu araştırıyor. Özellikle yeni bölümlerin yüksek kontenjan sayısı ve düşük puanı, tercih ediliyor. Peki ama 500 binle hangi bölümler alıyor? Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri için okumaya devam edin...