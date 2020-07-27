500 bin sıralama ile alan bölümler
500 bin sıralama ile alan bölümler haberin detay kısmında yer alıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ve güncellemelerin sonucunda, tercih robotlarında da güncelleme yapıldı. Yeni birçok bölümün açılmasının ardından öğrenciler, hangi bölümlerin olduğunu araştırıyor. Özellikle yeni bölümlerin yüksek kontenjan sayısı ve düşük puanı, tercih ediliyor. Peki ama 500 binle hangi bölümler alıyor? Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri için okumaya devam edin...
Bölüm konusunda sorun yaşayan ya da farklı bölüm araştırması yapanlar için yazımızı derledik...
500 bin sıralama ile alan bölümler
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi (SAY)
- Adli Bilimler (SAY)
- Adli Bilişim Mühendisliği (SAY)
- Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) (SAY)
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (SAY)
- Aile ve Tüketici Bilimleri (EA)
- Aktüerya Bilimleri (SAY)
- Alman Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- Almanca Öğretmenliği (DİL)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (DİL)
- Antrenörlük Eğitimi (EA)
- Antropoloji (EA)
- Arap Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- Arapça Öğretmenliği (DİL)
- Arkeoloji (EA)
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi (SÖZ)
- Arnavut Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Astronomi ve Uzay Bilimleri (SAY)
- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (EA)
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (SÖZ)
- Bahçe Bitkileri (SAY)
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (SAY)
- Bankacılık (EA)
- Bankacılık ve Finans (EA)
- Bankacılık ve Sigortacılık (EA)
- Basım Teknolojileri (SAY)
- Basın ve Yayın (SÖZ)
- Batı Dilleri (DİL)
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (EA)
- Beslenme ve Diyetetik (SAY)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi (SAY)
- Blgi ve Belge Yönetimi (EA)
- Bilgisayar Bilimleri (SAY)
- Bilgisayar Mühendisliği (SAY)
- Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (SAY)
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (SAY)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (SAY)
- Bilim Tarihi (EA)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SAY)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (SAY)
- Bitki Koruma (SAY)
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (SAY)
- Biyoenformatik ve Genetik (SAY)
- Biyokimya (SAY)
- Biyoloji (SAY)
- Biyoloji Öğretmenliği (SAY)
- Biyomedikal Mühendisliği (SAY)
- Biyomühendislik (SAY)
- Biyosistem Mühendisliği (SAY)
- Biyoteknoloji (SAY)
- Boşnak Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- Cevher Hazırlama Mühendisliği (SAY)
- Coğrafya (SÖZ)
- Coğrafya Öğretmenliği (SÖZ)
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ)
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (EA)
- Çerkez Dili ve Kültürü (SÖZ)
- Çeviribilimi (DİL)
- Çevre Mühendisliği (SAY)
- Çin Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Çince Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- Çizgi Film ve Animasyon (SÖZ)
- Çocuk Gelişimi (EA)
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği (SAY)
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (SAY)
- Deri Mühendisliği (SAY)
- Dijital Oyun Tasarımı (SAY)
- Dil ve Konuşma Terapisi (SAY)
- Dilbilimi (DİL)
- Diş Hekimliği (SAY)
- Doğu Dilleri (DİL)
- Ebelik (SAY)
- Eczacılık (SAY)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (EA)
- Ekonometri (EA)
- Ekonomi ve Finans (EA)
- El Sanatları (SÖZ)
- Elektrik Mühendisliği (SAY)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (EA)
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (SAY)
- Endüstri Mühendisliği (SAY)
- Endüstriyel Tasarım (SAY)
- Enerji Mühendisliği (SAY)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (SAY)
- Enerji Yönetimi (EA)
- Ergoterapi (SAY)
- Ermeni Dili ve Kültürü (DİL)
- Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Fars Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Felsefe (EA)
- Felsefe Grubu Öğretmenliği (EA)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY)
- Film Tasarımı ve Yazarlığı (SÖZ)
- Finans ve Bankacılık (EA)
- Fizik (SAY)
- Fizik Mühendisliği (SAY)
- Fizik Öğretmenliği (SAY)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (SAY)
- Fotoğraf (SÖZ)
- Fotoğraf ve Video (SÖZ)
- Fransız Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- Fransızca Öğretmenliği (DİL)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ)
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (EA)
- Gazetecilik (SÖZ)
- Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) (SÖZ)
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (SAY)
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (SAY)
- Gemi ve Yat Tasarımı (SAY)
- Genetik ve Biyomühendislik (SAY)
- Geomatik Mühendisliği (SAY)
- Gerontoloji (SAY)
- Gıda Mühendisliği (SAY)
- Girişimcilik (EA)
- Görsel İletişim Tasarımı (SÖZ)
- Görsel Sanatlar (SÖZ)
- Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (SÖZ)
- Grafik (EA)
- Grafik Sanatlar (EA)
- Grafik Tasarımı (EA)
- Gümrük İşletme (EA)
- Gürcü Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Halkbilimi (SÖZ)
- Halkla İlişkiler (SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (SÖZ)
- Harita Mühendisliği (SAY)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (SAY)
- Havacılık Yönetimi (EA)
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (SAY)
- Hemşirelik (SAY)
- Hidrojeoloji Mühendisliği (SAY)
- Hindoloji (DİL)
- Hititoloji (DİL)
- Hukuk (EA)
- İbrani Dili ve Kültürü (DİL)
- İç Mimarlık (SAY)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA)
- İktisadi ve İdari Programlar (EA)
- İlahiyat (SÖZ)
- İletişim (SÖZ)
- İletişim Bilimleri (SÖZ)
- İletişim Sanatları (SÖZ)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY)
- İmalat Mühendisliği (SAY)
- İngiliz Dil Bilimi (DİL)
- İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (DİL)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (DİL)
- İngilizce Öğretmenliği (DİL)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (EA)
- İnşaat Mühendisliği (SAY)
- İslam Bilimleri (SÖZ)
- İslam İktisadı ve Finans (EA)
- İspanyol Dili ve Edebiyatı (DİL)
- İstatistik (SAY)
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (SAY)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (SAY)
- İşletme (EA)
- İşletme Mühendisliği (SAY)
- İtalyan Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Japon Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Japonca Öğretmenliği (DİL)
- Jeofizik Mühendisliği (SAY)
- Kamu Yönetimi (EA)
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (SAY)
- Kazak Dili ve Edebiyatı (SÖZ)
- Kimya (SAY)
- Kimya Mühendisliği (SAY)
- Kimya Öğretmenliği (SAY)
- Kimya-Biyoloji Mühendisliği (SAY)
- Klasik Arkeoloji (EA)
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (SAY)
- Kore Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (SÖZ)
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (EA)
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (EA)
- Kültür ve İletişim Bilimleri (SÖZ)
- Latin Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Lojistik Yönetimi (EA)
- Maden Mühendisliği (SAY)
- Makine Mühendisliği (SAY)
- Maliye (EA)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (SAY)
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (SAY)
- Matematik (SAY)
- Matematik Mühendisliği (SAY)
- Matematik Öğretmenliği (SAY)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (SAY)
- Medya ve Görsel Sanatlar (SÖZ)
- Medya ve İletişim (SÖZ)
- Mekatronik Mühendisliği (SAY)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (SAY)
- Meteoroloji Mühendisliği (SAY)
- Mimarlık (SAY)
- Moda Tasarımı (EA)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY)
- Moleküler Biyoteknoloji (SAY)
- Muhasebe ve Denetim (EA)
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (SAY)
- Müzecilik (EA)
- Nanobilim ve Nanoteknoloji (SAY)
- Odyoloji (SAY)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ)
- Optik ve Akustik Mühendisliği (SAY)
- Organik Tarım İşletmeciliği (EA)
- Orman Mühendisliği (SAY)
- Otel Yöneticiliği (EA)
- Ortez ve Protez (SAY)
- Otel Yöneticiliği (EA)
- Otomotiv Mühendisliği (SAY)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ)
- Perfüzyon (SAY)
- Peyzaj Mimarlığı (SAY)
- Pilotaj (SAY)
- Polimer Malzeme Mühendisliği (SAY)
- Politika ve Ekonomi (EA)
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (EA)
- Psikoloji (EA)
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği (EA)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ)
- Raylı Sistemler Mühendisliği (SAY)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi (SÖZ)
- Reklamcılık (SÖZ)
- Rekreasyon (EA)
- Rus Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (DİL)
- Sağlık Yönetimi (EA)
- Sanat Tarihi (SÖZ)
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (EA)
- Sermaye Piyasası (EA)
- Seyahat İşletmeciliği (EA)
- Sınıf Öğretmenliği (EA)
- Sigortacılık (EA)
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi (EA)
- Sinema ve Dijital Medya (SÖZ)
- Sinema ve Televizyon (SÖZ)
- Sinoloji (DİL)
- Siyasal Bilimler (EA)
- Siyaset Bilimi (EA)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (EA)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (EA)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)
- Sosyal Hizmet (EA)
- Sosyoloji (EA)
- Spor Yöneticiliği (EA)
- Su Bilimleri ve Mühendisliği (SAY)
- Su Ürünleri Mühendisliği (SAY)
- Sümeroloji (SÖZ)
- Süryani Dili ve Edebiyatı (SÖZ)
- Süt Teknolojisi (SAY)
- Sehir ve Bölge Planlama (SAY)
- Takı Tasarımı (EA)
- Tapu Kadastro (EA)
- Tarım Ekonomisi (EA)
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (SAY)
- Tarımsal Biyoteknoloji (SAY)
- Tarımsal Yapılar ve Sulama (SAY)
- Tarih Öğretmenliği (SÖZ)
- Tarih Öncesi Arkeolojisi (EA)
- Tarla Bitkileri (SAY)
- Tekstil Mühendisliği (SAY)
- Tekstil Tasarımı (EA)
- Tekstil ve Moda Tasarımı (EA)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (SÖZ)
- Tıp Mühendisliği (SAY)
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (SÖZ)
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi (SAY)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY)
- Turizm Rehberliği (DİL)
- Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ)
- Türkçe Öğretmenliği (SÖZ)
- Türkoloji (SÖZ)
- Uçak Bakım ve Onarım (SAY)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği (SAY)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (SAY)
- Uçak Mühendisliği (SAY)
- Ukrayna Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık (EA)
- Uluslararası İlişkiler (EA)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (EA)
- Urdu Dili ve Edebiyatı (DİL)
- Uzay ve Uydu Mühendisliği (SAY)
- Veteriner (SAY)
- Yeni Medya (SÖZ)
- Yeni Medya ve İletişim (SÖZ)
- Zootekni (SAY)