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50 yıllık okulun yapıldığı tuğlalar tüm ülkeyi gururlandırdı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin en eski okulu olan Şehit Yalçın Aydın Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunun, 50 yıl önce ay yıldızlı tuğlalar kullanılarak yapıldığı tespit edildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:08
50 yıllık okulun yapıldığı tuğlalar tüm ülkeyi gururlandırdı!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 50 yıl önce bir fabrikada yapılan ay yıldızlı tuğlalar, bir bölge okulunun yıkım kararı sonrası ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezinde bulunan okul, idare, yemekhane ve yatakhane binalarının yapımında kullanılan tuğlaların her birinde ay yıldız desenlerini görenler anılarının yok olduğu binaların tuğlalarının başka işlerde kullanılması için çağrıda bulundu.

Yeni binada eğitim veren Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulunda idareci olarak görev yapan Nazmi Güzel, ay yıldızlı tuğlaların çöpe atmak yerine park, bahçe ve şelale yapımında kullanılması için belediye ve kaymakamlığa çağrıda bulundu.

''TUĞLALARI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIK''

Güzel, "Bu okulda idareci olarak çalışıyorum. Bu okulumuzun çok köklü bir geçmişi var. Gördüğünüz binalar bundan yaklaşık 50 sene önce yapılmış binalar. Bu okulda okuyan ve gerçekten ülkemizin çok güzel kademelerinde yer alan nice nice insanlar var. Bunun en bariz örneğini şöyle anlatayım, burada okuyup da şu an ülkemizin bir ilçesinde kaymakamlık yapan bir amca çocuğumuz var. Bu binaların yıkım kararı çıktı ve yakında yıkılacak. Biz bundan 15-20 gün önce tesadüfen eski kurum binamızın duvarlarında tuğlalar içinde ay yıldızlı bayrağımızı gördük.
Görünce çok duygulandık. Bundan yaklaşık olarak 50 sene önce bu bina yapılmış ve bu binanında fabrikası burada olduğunu araştırmalarımız sonucu öğrendik. 50 sene önce böyle güzel bir tuğlanın Beytüşşebap gibi bir yerde yapılmış olması gerçekten bizi duygulandırdı. Yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Bu tuğlalar günümüzdeki fabrikalarda belki üretilmiyordur. Buradan belediye başkanlığı, kaymakamlık gibi kurumlara sesleniyorum, ilçemiz için çok güzel yerlerde değerlendirilebilir. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğününde bunlarla alakalı bir çalışma başlatılabilir. Şelalelerde, parklarda kullanılabilir. Tabi buna biz öncülük yapmak istiyoruz. Pansiyon binamızın girişinde bir şelale yapmak istiyoruz. Burada bir anısı olmayan bir vatandaşla karşılaşmadım. Herkesin az da olsa bir anısı var" dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:08
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