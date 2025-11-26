50 yıllık gelecek bugünden şekilleniyor! Düzce İçmesuyu Temin Projesi – FAZ 1 başlıyor

  • İSTANBUL
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin alt yapısına yönelik geliştirdiği ve hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği Düzce İçmesuyu Temin Projesi’nin yapımı fiilen başladı. Proje içinde yer alan ilk aşamaya yönelik teknik danışmanlık hizmeti için imzalar atıldı.

Düzce şehir merkezinin yaklaşık 50 yıllık içme suyu hatlarının tamamen yenilenmesini öngören altyapı projesinde çalışmalar fiilen başladı. Şehir merkezinin tamamını kapsayan ve içme suyu hatlarının yenilenmesini öngören TEFWER Projesi kapsamında devam eden Düzce İçmesuyu Temin Projesi Faz-1 için danışmanlık sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında yapım kontrollüğü ve inşaat süpervizyonu hizmetlerini danışman olarak yürütecek olan firma, tüm süreçlerin uluslararası standartlara, sözleşme hükümlerine ve teknik şartnamelere uygun şekilde, güvenli ve etkin biçimde ilerlemesini sağlamaktan sorumlu olacak.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 100 proje kitapçığında da yer alan ve Düzce’ye uzun yıllar boyunca güvenilir, sürdürülebilir ve kayıp-kaçak oranı azaltılmış bir içmesuyu sistemi kazandıracağı öngörülen projenin Faz 1 aşaması kapsamında farklı boru türlerinden oluşan 39.487 m ve 37.965 m içme suyu hatları döşenecek. Bunlara ek olarak 16.800 m abone bağlantı hattı, 39 adet debimetre odası, 65 adet vana odası, 2000 mm çaplarında yaklaşık 715 m yatay sondaj, 70.942 m yol yenileme, elektrik, otomasyon, enerji temini ve diğer yardımcı şebeke tesisleri yapımı gerçekleştirilecek.

 

YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER BELLİ

Yapılan sözleşme çerçevesinde ilgili firma tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri; imalatların kalite ve teknik standartlara uygunluğunun kontrolü, malzeme ve uygulamaların proje gerekliliklerini karşılaması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının mevzuata ve Dünya Bankası standartlarına uygunluğunun izlenmesi, çevresel ve sosyal yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi olacak. Denetleyici firma aynı zamanda projenin ilerleme durumunu düzenli raporlarla Düzce Belediyesi ve İLBANK’a sunacak.

 

KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK

Sözleşmeye taraf olan firma, 630 gün yapım, 365 gün kusur sorumluluk dönemi olarak belirlenen proje süresince saha ve idari tüm süreçlerin teknik doğruluk, şeffaflık, koordinasyon ve disiplin içinde yürütülmesini sağlayacak.

 

 

