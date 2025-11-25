  • İSTANBUL
Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 21 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye 21 Kasım Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheliyi yakalama çalışmalarında sonradan yakalanan 1 firari ile gözaltı sayısı 21 oldu.

Diğer firari durumda olan şüpheliler hakkında çalışmalar ise devam ediyor.

 

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Hakimlikçe 13 şüpheli tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

1
Yorumlar

şizofren

adli kontrol ne ya...adli kontrol olsa bunlar olmaz..demekki sadece kelime oyunu salatasi mezesi cacigi.....
