yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili programında, Fehmi Koru’nun FETÖ hakkında kaleme aldığı kitap masaya yatırıldı. Kitapta FETÖ’nün 1991 ittifakının arkasında olduğunun kaleme alındığını aktaran Dağıstanlı, konuyu bugünkü “Zillet İttifakı”na getirdi.

“Darbe olacağını bildiği için yazdı”

Fehmi Koru’nun, “Cemaat’in siyasetle sınavı, Ben Böyle Gördüm” başlıklı kitabının Sözcü’nün Nisan 2016’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa süre önce attığı “Laiklik adamlıktır” manşetiyle aynı günlerde çıktığına vurgu yapan Fatin Dağıstanlı, “Yani Fehmi Koru da biliyordu Fetullahçı teröristlerin Türkiye’de darbe yapacağını ve bu kitabı yazdı. Bakın iddiam bu kadar büyük. Bu kitabı darbe yapılacağını bildiği için yazdı.” dedi.

“‘Bu iş boyunuzu aşar’ mesajı vermiş olabilir”

Söze, “Yapılmamasını arzulayarak mı yazdı acaba? Çünkü ‘siyasetle sınavı’ dediğine göre, ‘böyle bir şeyi yapmayın’ anlamında acaba bir mesaj mı verdi?” diye başlayan usta gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, “Çünkü 17-25 Aralık olayları içinde, 17 Aralık’ın yaşandığı, 25 Aralık’ın yaşanmadığı o 1 haftalık süre içerisinde Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen’le görüştü ve daha henüz dönmeden 25 Aralık’ın başlangıcıyla karşı karşıya kaldı Türkiye, dolayısıyla oraya gitmesi, gelmesi, Fetullah Gülen’in tek başına hareket etmediği, bir piyon olduğu, başka güçlerin esas karar verici olduğunun bir anlamda deliliydi.” dedi.

Karahasanoğlu, “Kitapta Fehmi Koru bir anlamda belki artık terör örgütü dediğimiz o gruba da siyasete çok fazla bulaşmayın, bu iş sizin işiniz değil, boyunuzu aşar şeklinde bazı mesajların da kitap içeriğinde verildiğini tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”

Dağıstanlı, 49 yıl önce Gülen ile merhum Necmettin Erbakan arasında yaşanan bir olayı anlatan Fehmi Koru için, “50 yıllık bir FETÖ’cü Fehmi Koru. Kendi kayıtlarıyla söylüyorum, birazdan geleceğim kısımlar daha önemli.” diye konuştu.

“İttifakın arkasında bu örgüt var”

1991 ittifakının içinde Fetullah Gülen’in de yer aldığını yazdığını aktaran Dağıstanlı, “Zillet ittifakının arkasında işte bu örgüt var” ifadesini kullandı.