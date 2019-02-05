0553 313 94 23

“50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”

Fehmi Koru’nun yazdığı ve sözde cemaat, özde terör örgütü FETÖ ile ilgili anılarını kaleme aldığı kitap hakkında konuşan Fatin Dağıstanlı, “50 yıllık bir FETÖ’cü Fehmi Koru. Kendi kayıtlarıyla söylüyorum” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 12:48

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili programında, Fehmi Koru’nun FETÖ hakkında kaleme aldığı kitap masaya yatırıldı. Kitapta FETÖ’nün 1991 ittifakının arkasında olduğunun kaleme alındığını aktaran Dağıstanlı, konuyu bugünkü “Zillet İttifakı”na getirdi.

“Darbe olacağını bildiği için yazdı”

Fehmi Koru’nun, “Cemaat’in siyasetle sınavı, Ben Böyle Gördüm” başlıklı kitabının Sözcü’nün Nisan 2016’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa süre önce attığı “Laiklik adamlıktır” manşetiyle aynı günlerde çıktığına vurgu yapan Fatin Dağıstanlı, “Yani Fehmi Koru da biliyordu Fetullahçı teröristlerin Türkiye’de darbe yapacağını ve bu kitabı yazdı. Bakın iddiam bu kadar büyük. Bu kitabı darbe yapılacağını bildiği için yazdı.” dedi.

“‘Bu iş boyunuzu aşar’ mesajı vermiş olabilir”

Söze, “Yapılmamasını arzulayarak mı yazdı acaba? Çünkü ‘siyasetle sınavı’ dediğine göre, ‘böyle bir şeyi yapmayın’ anlamında acaba bir mesaj mı verdi?” diye başlayan usta gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu,  “Çünkü 17-25 Aralık olayları içinde, 17 Aralık’ın yaşandığı, 25 Aralık’ın yaşanmadığı o 1 haftalık süre içerisinde Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen’le görüştü ve daha henüz dönmeden 25 Aralık’ın başlangıcıyla karşı karşıya kaldı Türkiye, dolayısıyla oraya gitmesi, gelmesi, Fetullah Gülen’in tek başına hareket etmediği, bir piyon olduğu, başka güçlerin esas karar verici olduğunun bir anlamda deliliydi.” dedi.

Karahasanoğlu, “Kitapta Fehmi Koru bir anlamda belki artık terör örgütü dediğimiz o gruba da siyasete çok fazla bulaşmayın, bu iş sizin işiniz değil, boyunuzu aşar şeklinde bazı mesajların da kitap içeriğinde verildiğini tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru

Dağıstanlı, 49 yıl önce Gülen ile merhum Necmettin Erbakan arasında yaşanan bir olayı anlatan Fehmi Koru için, “50 yıllık bir FETÖ’cü Fehmi Koru. Kendi kayıtlarıyla söylüyorum, birazdan geleceğim kısımlar daha önemli.” diye konuştu.

“İttifakın arkasında bu örgüt var”

1991 ittifakının içinde Fetullah Gülen’in de yer aldığını yazdığını aktaran Dağıstanlı, “Zillet ittifakının arkasında işte bu örgüt var” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:54
  1. Akit TV
  2. Manşetlerin Dili
  3. Fehmi Koru
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. FETÖ
  6. Ali İhsan Karahasanoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    1. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    3. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    4. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    5. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    6. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    7. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    8. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    9. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    10. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    11. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    14. Sinop'ta FETÖ'nün hücre evine yönelik..
    15. Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki..
    17. Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB..
    18. Gelinliğiyle gömülmüştü... Mezarına..
    19. Venezuela'daki krizin çözümünü açıkladı!
    20. Robinho'nun hareketi Visca'yı..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019