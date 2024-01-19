50 yıl sonra tekrar başarısız oldular! ABD Ay'a yine inemedi!

NASA tarafından 8 Ocak'ta Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracı tekrardan hedefe ulaşamadı. ABD, 50 yıl aradan sonra tekrardan başlattığı Ay misyonunda yeniden başarısız oldu.

ABD'de NASA'nın girişimi ile gerçekleştirilmeye çalışılan ay misyonu tekrardan hüsran ile sonuçlandı.

TEKNİK PROBLEMDEN DOLAYI UZAY ARACI İNİŞ YAPAMADI

Astrobotic mühendisleri, oksitleyici tanktan itici güç sızıntısı tespit etti. Uzay aracının Ay'a iniş yapılamayacağı bildirildi.

Mühendisler tarafından çözüm yolları arandığı fakat sorunun çözülememesi sebebi ile uzay aracı tekrardan Dünya'ya doğru yönlendirildi.

Pensilvanya eyaletine bağlı olan Pittsburgh merkezli Astrobotic tarafından konu ile alakalı açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada, ''Peregrine, Dünya atmosferine yeniden giriş yaparken ‘yanarak imha olacak şekilde’ yönlendirildi'' ifadeleri kullanıldı.

50 YIL ARADAN SONRA TEKRAR BAŞARISIZ OLDULAR

NASA'nın 1972 yılından itibaren ay misyonu çalışmalarına başladığı biliniyor. Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi 8 Şubat 2023 tarihinde Florida'dan fırlatılmıştı. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan uzay aracında teknik sorun meydana geldiği ve Ay'a iniş şansının olmadığı açıklanmıştı.

Peregrine uzay aracı eğer Ay yüzeyine inebilseydi, 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yapan ilk ABD uzay aracı olacaktı.