  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Murat Kurum'dan başıboş köpek sorunu açıklaması: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz

ASELSAN ve TCDD bombayı patlattı

Murat Kurum’dan müjde üstüne müjde! Kadınlar bu işe bayılacak

Tek icraatı 7 dakikada domuz yemekti! Kaftancıoğlu önce il başkanlığını sonra kocayı kaybetti

Ruslardan büyük uyanıklık! Türkiye'yi bırakıp Gürcistan'da açmaya başladılar! Sebebi ise şaşırtmadı

"Altılı Masa'dan pişman mısınız?" Ali Babacan böyle edebiyat yaptı

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cihat Yaycı'dan Türk uçak gemisi tepkisi: Bu ayıp olmuyor mu?

Türkiye’de ilk olan tarihi gelişmeyi görmediler! Kimi uzaya çıkar kimi kafayı kuma gömer

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hadis alanındaki projeleri tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz
Dünya 50 yıl sonra tekrar başarısız oldular! ABD Ay'a yine inemedi!
Dünya

50 yıl sonra tekrar başarısız oldular! ABD Ay'a yine inemedi!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 16:50:00 - 2024-01-19 16:52:20
50 yıl sonra tekrar başarısız oldular! ABD Ay'a yine inemedi!

ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a inme çalışmaları tekrardan hüzün ile sonuçlandı. NASA tarafından Ticari Ay Yükü Hizmetleri(CLPS) girişimi sonucunda 8 Ocak'ta fırlatılan Peregrine uzay aracı, hedefine ulaşamadı.

NASA tarafından 8 Ocak'ta Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracı tekrardan hedefe ulaşamadı. ABD, 50 yıl aradan sonra tekrardan başlattığı Ay misyonunda yeniden başarısız oldu.

ABD'de NASA'nın girişimi ile gerçekleştirilmeye çalışılan ay misyonu tekrardan hüsran ile sonuçlandı.

TEKNİK PROBLEMDEN DOLAYI UZAY ARACI İNİŞ YAPAMADI

Astrobotic mühendisleri, oksitleyici tanktan itici güç sızıntısı tespit etti. Uzay aracının Ay'a iniş yapılamayacağı bildirildi.

Mühendisler tarafından çözüm yolları arandığı fakat sorunun çözülememesi sebebi ile uzay aracı tekrardan Dünya'ya doğru yönlendirildi.

Pensilvanya eyaletine bağlı olan Pittsburgh merkezli Astrobotic tarafından konu ile alakalı açıklama geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan açıklamada, ''Peregrine, Dünya atmosferine yeniden giriş yaparken ‘yanarak imha olacak şekilde’ yönlendirildi'' ifadeleri kullanıldı.

50 YIL ARADAN SONRA TEKRAR BAŞARISIZ OLDULAR

NASA'nın 1972 yılından itibaren ay misyonu çalışmalarına başladığı biliniyor. Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi 8 Şubat 2023 tarihinde Florida'dan fırlatılmıştı. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan uzay aracında teknik sorun meydana geldiği ve Ay'a iniş şansının olmadığı açıklanmıştı.

Peregrine uzay aracı eğer Ay yüzeyine inebilseydi, 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yapan ilk ABD uzay aracı olacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23