  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi
Yerel

50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi

Zolguldak’ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkekleri hedef seçerek ‘ilişki vaadiyle’ irtibat kurup kredi kartlarını ele geçiren ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2’si kadın 3 kişilik çete tutuklandı.

 

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri ‘ilişki vaadiyle’ kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan tutuklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var
Gündem

Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var

Diyarbakır'daki köprü inşaatınde çökme meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 3 işçi hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23