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Sağlık 50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?
Sağlık

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

Haziran ayında kaç yaş aşı olacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Son iki ayda aşı tedariki sebebiyle uygulama hızı düşse de haziran ayında aşılamanın hızlanması bekleniyor. Pek çok kişi ne zaman aşı sırasının kendilerine geleceğini merak ediyor. Peki, kim ne zaman aşı olur? Haziran ayında kaç yaş aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 18:14:00 -
50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 29 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye Çin, Alman ve Rus aşıları için toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yaptı. Haziran ayında aşı sevkiyatlarının gerçekleşmesi ve hızla uygulamaların sürmesi bekleniyor. Sevkiyatlarla birlikte günlük 1 hatta 1,5 milyon doz aşı uygulaması yapılması bekleniyor. Peki, 50 yaş altı aşı randevusu ne zaman açılacak?

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

Yaş grupları ve mesleklere göre aşı randevu sistemi açılıyor. Son olarak engelli vatandaşlar için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlar da aşı randevusu alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde haziran ayı sonuna kadar aşıda 20 yaş üstüne gelinmesini planladıklarını açıklamıştı.

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