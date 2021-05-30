Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 29 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye Çin, Alman ve Rus aşıları için toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yaptı. Haziran ayında aşı sevkiyatlarının gerçekleşmesi ve hızla uygulamaların sürmesi bekleniyor. Sevkiyatlarla birlikte günlük 1 hatta 1,5 milyon doz aşı uygulaması yapılması bekleniyor. Peki, 50 yaş altı aşı randevusu ne zaman açılacak?

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

Yaş grupları ve mesleklere göre aşı randevu sistemi açılıyor. Son olarak engelli vatandaşlar için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlar da aşı randevusu alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde haziran ayı sonuna kadar aşıda 20 yaş üstüne gelinmesini planladıklarını açıklamıştı.

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