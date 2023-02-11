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Gündem 50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı
Gündem

50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana’da yıkılan Alpargün apartmanının sahiplerinin yurtdışına kaçtığı öğrenildi. 50 vatandaşımıza mezar olan 14 katlı apartman sahibi Hasan Can Alpargün’ün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf; sosyal medya hesabında profil resmi olarak yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:37:00 -
50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı

 YENİAKİT.COM.TR 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana’da "lüks ve güvenilir site" olarak pazarlanan binalar arasında Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da vardı.

Alpargün apartmanının sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtı.

50 vatandaşımıza mezar olan binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu süslü ifadelerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

Şirketin patronu Hasan Can Alpargün’ün bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmıştı.

CHP lideriyle sırıttığı fotoğraf profilinde!

50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve deprem günü soluğu Kıbrıs'ta alan Hasan Can Alpargün’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabını gizleyen Alpargün'ün profil resmi ise Kılıçdaroğlu ile olan o fotoğraf...

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