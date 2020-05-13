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Yerel

50 metre sürüklenen motorcunun feci ölümü

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün aracının altında kalarak motosikletiyle metrelerce sürüklenen 50 yaşındaki Aydın Kaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:00:00 -
50 metre sürüklenen motorcunun feci ölümü

Kaza, dün sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Nuri Utku Demir, kullandığı 07 MVZ 41 plakalı hafif ticari araçla ışık ihlali yapınca Aydın Kaya yönetimindeki BFV 31 plakalı motosiklete çarptı. Ticari aracın yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Kaya yaralandı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aydın Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri Utku Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Tutuklu yargılanmasını istiyorum"

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Gülseren Kaya, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşi Aydın Kaya'nın her zaman kurallara uyduğunu belirten Gülseren Kaya, "Buna kaza demek yanlış olur, resmen cinayet. Eşim gayet nizami bir şekilde ışıkta bekliyor. Yanınca da karşıya geçmek isterken kaza oluyor. Eşimi tam 50 metre sürükleyip, ölümüne neden olmuş. Yeniden gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.

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