50 bin öğretmen ataması 2022 ne zaman? 50 bin öğretmen atama kılavuzu yayınlandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı ek 50 bin öğretmen alımı yapılacağının müjdesini vermişti. MEB bünyesinde öğretmen ataması için başvuruda bulunacak adaylar ÖSYM 2022 öğretmen ataması başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, 2022 Mart ayı 50 bin öğretmen ataması duyurusu yapıldı mı?

50 bin öğretmen alımı ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Ataması yapılan 15 bin öğretmen MEB ailesine katılırken, atama bekleyen diğer öğretmenler Şubat ayında en az 50 bin atama yapılması gerektiğini belirtiyor. Öğretmenler Şubat ayı için 50 bin atama yapılması için, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. 50 bin öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim açıklanmadı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika müjde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki 2022'de yeni öğretmen ataması olacak mı? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak?

MEB öğretmen ataması branş dağılımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”na katıldı. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta gerçekleştirildi. En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi. Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alınmıştı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapılmmıştı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alınmıştı.