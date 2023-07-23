50 bin dolarlık hüsran! Balina kusmuğu sanılıyordu! Dünyası başına yıkıldı

İskoçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ronnie Humphreys, 5 yaşındaki oğluyla sahilde yürüyüş yaptığı sırada halk arasında balina kusmuğu olarak da bilinen “ambergris” bulduğunu sandı. Yapılan inceleme sonrasında ortaya çıkan sonuçlar adamı büyük bir hüsrana uğrattı.

42 yaşındaki Ronnie Humphreys, ambergris olarak bilinen yaklaşık 4,5 kiloluk balina kusmuğunun 5 yaşındaki oğlu tarafından Fife'daki Leven Plajı'nda yürürken bulunduğunu söyledi. Oğlunun yengeç aradığı sırada kayaların arasında bir ambergris bulunduğunu belirten Humphreys, “Onu hemen aldım. Çünkü ne olduğunu biliyordum. Eve geldiğimizde ona bir dizi test yaptım ve ambergris olduğuna emin oldum. 4.5 kilogram ağırlığında ve değeri 50 bin dolar (1 milyon 346 bin TL). Laboratuardaki Citizens Advice'deki bir adam bunun balina kusmuğu olduğunu kabul etti” dedi.

“Yaygın bir insan kirliliği”

Ambergris Europe'dan bir uzman, bulgunun "lağım yağından" başka bir şey olmadığını söyledi. Uzman fotoğrafları incelediğini belirterek, “Atık sudan ayrıştırılmış yağ. Bu bir lağım yağı. Bu malzeme Akdeniz ve Atlantik sahillerinde bulunan çok yaygın bir insan kirliliği” diye konuştu. Pes etmeyen Humphreys, yine de gizemli parçayı satmaya çalışacağını söyledi.

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