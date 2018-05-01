50 Başlıkta 25 anlaşma

“Türkiye ve Özbekistan olarak siyasi- askeri ve ekonomik tüm konuları ele aldık. Bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunduk” diyen Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomik ilişkilerdeki gelişim memnuniyet verici. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı dedi. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

BERAT GECESİ BUHARA’YA GEÇTİ

“Değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşa ediyor” diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti: “İnşallah bu kanal Özbekistan’ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir. Bugün Taşkent’teki temaslarımızı tamamladıktan sonra Buhara’ya geçeceğiz ve ecdadımızı bir defa daha rahmetle yâd edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ve öyle bir gecede bunu yapmak nasip oluyor ki tüm kardeşlerimin Berat Gecesini tebrik ediyorum. ”

TİCARETİ 5 MİLYARA ÇIKARACAĞIZ

Mirziyoyev de Özbekistan’a ilk defa resmi ziyarette bulunan Erdoğan ile tarafları ilgilendiren tüm alanlarda çok verimli görüşme yaptıklarına dikkati çekerek, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açacağını ve ilişkileri üst düzeye çıkaracağını vurguladı. Mirziyovev, görüşmenin ardından iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören 25 anlaşma imzalandığı bilgisini paylaşarak, bunun iki kardeş ülke tarihinde ilk olduğunu dile getirdi. Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 1,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarılmasına ilişkin de mutabık kaldıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yapılan görüşme ve iş forumu kapsamında 3 milyar dolarlık 50’den fazla yatırım ve ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Özbekistan’a çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezisi 25 anlaşma ile başladı. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, “Kardeşimin de dediği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı” dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de yapılan görüşme ve iş forumu kapsamında 3 milyar dolarlık 50’den fazla yatırım ve ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda el sıkıştıklarını kaydetti.

ÖZBEK MECLİSİ’NDE AYAKTA ALKIŞLANDI

Özbekistan Parlamentosunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şair Erkin Vaidov’un “Özbeğim” isimli şiirinin “Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçlı Tiyanşan, Özbeğim. Söylesin, Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan, Özbeğim” dizelerini okuyarak başladı. Bunun üzerine büyük alkış alan Erdoğan şöyle devam etti:

GÖZ BEBEĞİMİZSİNİZ

“Ata yurdumuz, göz bebeğimiz Özbekistan’a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi gibi manevi önderlerin de bu toprakların armağanı olduğunu belirten Erdoğan, “Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras, sadece Özbekistan’ı değil, Anadolu’yu da aydınlatmaya devam ediyor” diye konuştu.