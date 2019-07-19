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‘5 yıllık hedefleri aştık’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak 5 yıllık hedeflerimizi, sektörümüzün iki katı oranda büyüyerek, 4 yılda aşmayı başardık. 586 bin BES sözleşmesine ve 1 milyar 861 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştık” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:13
‘5 yıllık hedefleri aştık’

Faizsiz bankacılık sistemi gibi faizsiz bireysel emeklilik ve katılım sigortacılığı da büyük ilgi görüyor.

Faizsiz bireysel emeklilik ve katılım sigortacılığının öncü markası Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, tüm teknolojik imkanları entegre bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Sincek, “Katılım Emeklilik olarak 5 yıllık hedeflerimizi, sektörümüzün iki katı oranda büyüyerek, 4 yılda aşmayı başardık. 586 bin BES sözleşmesine ve 1 milyar 861 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştık. Gelecek beş yılda da başarılarımızın artarak devam edeceğini umuyorum” dedi.

Katılım bankaları ile uyum içerisinde

Ayhan Sincek, şu bilgileri verdi: “weki dönemde yapay zeka uygulamaları kullanmayı hedefliyoruz. Müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayan inovatif ürünlerimizle geleceğin sigorta modelini inşa ediyoruz. Dijitalleşme ile dağıtım kanalımızı oluşturan Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Türkiye Emlak Katılım bankalarının sistemleriyle uyum içinde hızlı işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Tüm şube ve acentelerimiz ürünlerimizi online sunabiliyor. Kadınlara özel sunduğumuz Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası online satın alınabiliyor. Tüm bu çalışmalarımızın odağında müşterilerimiz yer alıyor, müşteri hizmetlerinde doğru teknolojiyi doğru şekilde kullanarak oluşturduğumuz fayda ile yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedefliyoruz.

Online süreçler çok kolay ve çok kazançlı

Ayhan Sincek, “OKS gibi kurumlar için iş yükü olan bir süreci dijital altyapı ve uygulamalarımızla kolayca yönetebiliyoruz. Kurumlar, OKS’de online olarak dosyasını yükleyerek ve parasını göndererek birkaç dakikada işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Hizmet verdiğimiz kurumsal müşterilerin yanı sıra bireysel müşterilerimiz de işlemlerini internet şube üzerinden hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor” şeklinde konuştu. Sincek sözlerine şöyle devam etti:

Müşterilerimiz, fon yönetimi süreçlerini mobil ve internet şubemiz aracılığıyla da yönetebiliyor. Müşterileriniz, iç verim getiri hesaplaması ile geçmiş fon bilgilerini analiz ederek getiri oranını görebilir, fon seçenekleriyle mevcut durumunu, diğer fon getirilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı bulur. Ayrıca kişisel risk profilini oluşturup fon dağılımını telefonundan revize edebilir.

“Hassasiyetlere önem veriyoruz”

Katılımcıların hassasiyetine önem verdiklerini ifade eden Ayhan Sincek: “Katılım Emeklilik olarak paydaşlarımızla ve katılımcılarımızla daha interaktif ve hızlı etkileşim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Onları sürekli dinliyor, hassasiyetlerine önem veriyoruz, proaktif iletişimle büyüyoruz. Bu amaçla dijitalleşme sürecinde önemli aşamalar kaydettik. Bu kapsamda değişen ihtiyaçlara uygun tasarlanarak geliştirilen dijital platformlarımız ile pek çok ödül kazandık. Önümüzdeki süreçte de tüm platformlarımızda değişimi ve yeniliği sürdüreceğiz” dedi.

İşlemler parmakların ucunda

Katılım Emeklilik olarak inovatif uygulamaları giderek geliştirdiklerini ve müşterilerin kullanımına sunduklarını belirten Ayhan Sincek, şöyle konuştu:

Dijitalleşme süreçlerine yaptığımız yatırımlarla ve geliştirdiğimiz inovatif uygulamalarımızla müşterilerimiz, gerek web sitemiz ve internet şubemiz, gerekse mobil uygulamamız aracılığıyla tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. ‘Katılım Cep’ adını verdiğimiz mobil şubemiz ile katılımcılar, tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor ve fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabilme rahatlığını yaşıyor. Web sitemizi ziyaret edenler, faizsiz sigortacılık ve BES konusunda merak ettikleri pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için web sitemizi ziyaret edenlerin fon bültenlerimiz, BES ve OKS ile ilgili kitapçıklarımız, katılım sigortacılığı sayfalarımız gibi geniş yelpazede bilgi ve içeriğe ulaşmaları mümkün. Yapay zeka uygulamalarını süreçlerimize nasıl entegre edebileceğimiz konusunda çalışmalarımız sürüyor, böylece tüm iş süreçlerimizde hız ve verimlilik sağlayarak müşteri memnuniyetini daha da arttıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. Faizsiz bankacılık sistemi
  2. bireysel emeklilik
  3. katılım sigortacılığı
  4. Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek

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