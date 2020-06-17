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Yerel

5 yıldır cızırtılı okunan ezan vatandaşları rahatsız etti

Ankara'nın Öveçler semtinde bulunan Mehmet Ertuğrul Camii'nde ezanın cızırtılı okunmasından rahatsız olan vatandaşlar yetkililere seslenerek problemin düzeltilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:10:00 -

Ankara Öveçler'de bulunan Mehmet Ertuğrul Camii'nin çevresinde oturan vatandaşlar camide okunan ezanın 5 yıldır cızırtılı okunmasından rahatsız oldu. Yıllardır konuyla ilgili herhangi bir düzeltme yapılmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek ezan sesini cızırtısız dinlemek istediklerini söyledi.

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