5 yıldır cızırtılı okunan ezan vatandaşları rahatsız etti
Ankara'nın Öveçler semtinde bulunan Mehmet Ertuğrul Camii'nde ezanın cızırtılı okunmasından rahatsız olan vatandaşlar yetkililere seslenerek problemin düzeltilmesini istedi.
Ankara Öveçler'de bulunan Mehmet Ertuğrul Camii'nin çevresinde oturan vatandaşlar camide okunan ezanın 5 yıldır cızırtılı okunmasından rahatsız oldu. Yıllardır konuyla ilgili herhangi bir düzeltme yapılmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek ezan sesini cızırtısız dinlemek istediklerini söyledi.