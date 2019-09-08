5 yılda 1500 çocuk PKK’dan kaçtı

Terör örgütü PKK’nın HDP ile ortak şekilde çocukları beyin yıkayarak dağa kaldırdığını gün ışığına çıkaran Hacire Ana ve diğer ailelerin düşürdüğü maskeler, Müslüman Kürtlerin baş belası olan alçak teröristlerin çirkin yüzünü gün ışığına çıkarıyor. Kanlı örgüt PKK’nın terör faaliyetlerindeki en stratejik unsurunu 18 yaşın altındaki çocukların oluşturduğu ve örgütün son 5 yılda terör kamplarındaki en büyük çözülmeyi çocuklar üzerinden yaşadığı belirlendi.

Analar PKK’yı sarsıyor, çocuklar PKK’dan kaçıyor

Hacire Akar’ın oğluna kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemle yavrusuna kavuşması sonrası çeşitli şehirlerden gelen 10 aile, HDP/PKK’ya karşı evlat direnişini sürdürüyor. Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’in yanı sıra Yusuf Begdaş, Malatya’dan Sadiye Özbey, Gaziantep’ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin’den anne Emine ve baba Şehmus Kaya çocuklarının, Mersin’den Rahime Uymaz ise yeğeninin PKK tarafından kaçırıldığını belirterek oturma eylemine katıldı. Körpe zihinleri alçak emellerine alet ederek dağa kaldıran HDP ve PKK’yı sarsan eylemler, örgütün çocuklar üzerinden oluşturduğu ‘küçük terör’ün boyutunu gündeme getirdi.

Teslim olanların yüzde 60’ı çocuk

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda PKK/PYD işgalindeki bölgelere yönelik olası harekatına karşı 2 bin çocuğu canlı kalkan olarak hazırladığını deşifre ettiğimiz PKK’nın, terör kamplarından kaçarak güvenlik güçlerimize teslim olan çocuk sayısı arttıkça artıyor. Son 5 yılda PKK’dan kurtularak teslim olan 18 yaş altı çocukların sayısının 1500’e ulaştığı tespit edildi. 2013-2018 yılları arasında teslim olan terörist sayısının 2 bin 700 olduğu kayıtlara geçti. Teslim olan PKK’lıların yüzde 60’ını çocukların oluşturduğu kaydedildi. Örgütten birer birer firar eden çocukların PKK tarafından istihbarat, keşif ve kundaklama faaliyetlerinde kullandığı saptandı. Tarihin en kanlı örgütlerinden PKK’nın “militan kaynağı”nı ise HDP’nin parti teşkilatlarının oluşturduğu bildirildi.

Suriye’de siper önüne çocukları sürüyorlar

Güneydoğu şehirlerinde HDP binalarında beyni yıkanarak dağa kaldırılan çocuklar Türkiye hududlarının dışına da çıkarılıyor. Gazetemiz Akit, Menbiç, Tel Abyad ve Aynelarap gibi PKK işgali altındaki kentlerde TSK ve ÖSO güçlerine karşı 2 bin çocuğun canlı kalkan olarak hazırladığını deşifre etmişti. Mehmetçik ve ÖSO’ya karşı ön saflara çocukları yerleştiren terör örgütü PKK/PYD’nin 12 ila 16 yaşındaki çocuklara harp eğitimleri verdiği öğrenilmişti. Eli kanlı örgütün; baskı, tehdit, uyuşturucu hap, fiziki ve psikolojik işkencelerle alıkonulan çocukların Menbiç, Tel Abyad ve Aynelarap’ta TSK ve ÖSO’nun karşısına canlı kalkan olarak çıkarmayı planladığı belirlenmişti. 6 ay-1 yıllık silahlı eğitimden geçirilen ve sayıları 2 bini bulan çocuklara hendek kazdırılıp siper aldırdığı tespit edilmişti.