  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu İsrail İran’ı vuruyor! “Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı” iddiası İran'a saldırılar başladı! Peş peşe patlamalar oluyor... İsrail basını: Üst düzey yöneticiler hedef alındı İsrail'in İran'a attığı füzeler Suriye'den görüntülendi TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta Türkiye'de olsa sekülerler ayaklanırdı: İngiliz takımlar sahada ezan okutup iftar veriyor Katil ile işbirlikçisi arasında şer ittifakı: Türkiye'ye karşı 16 kirli imza! İran'a saldırı başladı! CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi Sözcü yazarı Necati Doğru’nun ‘Her Ülkeye bir Kâbe Yapılsın’ Çıkışını Abdurrahman Uzun böyle ‘Ti’ye aldı
Yaşam 5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı
Yaşam

5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Burdur’da uygulama noktasında durdurulan kamyon sürücüsünün 0.27 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınan sürücüye ağır yaptırım uygulandı.

Burdur - Fethiye Kara Yolu üzerindeki denetimde “ehliyetim evde” diyerek işlemden kaçmaya çalışan sürücünün geçmişi sorguda ortaya çıktı.

 

Ehliyetinin evde olduğunu söyledi

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri rutin alkol denetimi görevi esnasında A. Ç. idaresindeki 15 ABP 041 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü ilk olarak ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekipleri tarafından kimliği istenirken yapılan sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığını tespit etti. Daha sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü alkollü olmadığını iddia etse de cezadan kaçamadı. Sürücüye ilgili maddelerden toplamda 195 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün yaptığı savunma pes dedirtti!
Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün yaptığı savunma pes dedirtti!

Yerel

Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün yaptığı savunma pes dedirtti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23