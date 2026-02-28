5 yıl men, 195 bin lira ceza! Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı

Burdur - Fethiye Kara Yolu üzerindeki denetimde “ehliyetim evde” diyerek işlemden kaçmaya çalışan sürücünün geçmişi sorguda ortaya çıktı.

Ehliyetinin evde olduğunu söyledi

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri rutin alkol denetimi görevi esnasında A. Ç. idaresindeki 15 ABP 041 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü ilk olarak ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekipleri tarafından kimliği istenirken yapılan sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığını tespit etti. Daha sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü alkollü olmadığını iddia etse de cezadan kaçamadı. Sürücüye ilgili maddelerden toplamda 195 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl el konuldu.