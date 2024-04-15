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Gündem 5 yıl daha bu görüntülere devam! Yine metro yine tünelde yolculuk
Gündem

5 yıl daha bu görüntülere devam! Yine metro yine tünelde yolculuk

Yeniakit Publisher
2024-04-15 11:32:00 -

2019'dan itibaren her gün İBB sorumluluğundaki toplu ulaşım ağlarında yaşanan arızalar gündemden düşmüyor. Son olarak bugün M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı.

Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı. Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı.

Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.


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Yorumlar

Zekeriya gökçe

Ohh bir güzel oldu. İstanbul İzmir oldu. İkisi bir :))))
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