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5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

Son dönemlerde, işten çıkarılmış ya da haklı sebeplerle iş akdini feshedilen vatandaşlar kıdem tazminatının nasıl alınacağını ve kıdem tazminatının nasıl alınacağını araştırmakta. İşveren tarafından sözleşmesinin feshedilmesi halinde, çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için istifa etmesi halinde ve kadın çalışanın evlilik sebebi ile istifa etmesi halinde Kıdem tazminatı ödenir. Peki 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

18 Ekim 2019 Cuma 17:27
5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

Kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? Son dönemlerde, işten çıkarılmış ya da haklı sebeplerle iş akdini feshedilen vatandaşlar kıdem tazminatının nasıl alınacağını ve kıdem tazminatının nasıl alınacağını araştırmakta. İşveren tarafından sözleşmesinin feshedilmesi halinde, çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için istifa etmesi halinde ve kadın çalışanın evlilik sebebi ile istifa etmesi halinde Kıdem tazminatı ödenir. Peki 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

Sabah yazarı Faruk Erdem tazminat hesaplamaya ilişkin vatandaşın sorusunu şu şekilde cevapladı: Son 5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve asgari ücretle çalışıyorum. Şu an çıkış yapılsa kaç TL tazminat alırım? İsmail kormaz

Cevap: Tam 5 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 5 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 12 bin 800 lira civarında bir para yapar. Eğer 5 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplamadaki kriterler şunlar:

İşe Başlama Tarihi  

İşten Ayrılma Tarihi  

Aylık Brüt Maaş

Kümülatif Vergi Matrahı

Hesaplamaya Esas Gün

Kıdem Tazminatına Esas Ücret

Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt)

Damga Vergisi(0.00759)

Net Ödenecek Kıdem Tazminatı

İhbar Günü

İhbar Tazminatı (Brüt)

Gelir Vergisi Kesintisi

Damga Vergisi Kesintisi (0.00759)

Net İhbar Tazminatı

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:27
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