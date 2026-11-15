Yatırımcının gözü bu tabloda! İşte piyasalarda haftanın kazananları

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,14 yükselirken, gram altın yüzde 3,53 değer kaybetti. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,42 artış, euro/TL yüzde 0,38 düşüş kaydetti.

Yatırım araçları arasında bu hafta Borsa İstanbul ve dolar kazandırırken, altın ve Euro yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,14 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta boyunca 11.521,40 ile 11.842,82 puan aralığında hareket ettikten sonra haftayı 11.842,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,53 azalarak 6 bin 290 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 lira oldu.

Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen hafta sonundaki 10 bin 750 lira seviyesinden yüzde 3,20 gerileyerek 10 bin 406 liraya indi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz piyasasında ABD doları haftayı yüzde 0,42 artışla 50,3690 liradan tamamladı. Euro ise yüzde 0,38 değer kaybederek 55,7140 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARINDA HİSSE SENEDİ FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,70, emeklilik fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorileri incelendiğinde, yüzde 2,62'lik getiriyle hisse senedi fonları haftanın en çok kazandıran fon kategorisi oldu.