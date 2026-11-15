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Aktüel Boy uzatmak için kanser ilacı kullanıyorlar!
Aktüel

Boy uzatmak için kanser ilacı kullanıyorlar!

Yeniakit Publisher
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Boy uzatmak için kanser ilacı kullanıyorlar!

İnternette yayılan boy uzatma iddiaları, bazı gençlerin mesane kanseri tedavisinde kullanılan erdafitinib ilacına yönelmesine neden oldu. Uzman doktorlar, ilacın sağlıklı gençlerde boy uzattığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurgulayarak, tıbbi gereklilik dışında kullanımının kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tıp uzmanları, bazı ergenlerin boylarını uzatmak için kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelmesi üzerine aileleri uyardı. Çoğu erkek olan bazı gençlerin, belirli bir mesane kanseri türünün tedavisinde kullanılan erdafitinib adlı ilacı almaya başladığı belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre gençler, ilacın kemik büyümesini hızlandırdığı ve boy uzattığı yönündeki internet paylaşımlarını gördükten sonra erdafitinib satın alıyor. Doktorlar, ilacın ergenlerde boy uzattığını gösteren kesin kanıt bulunmadığını ve tıbbi amaç dışında kullanılmasının ömür boyu sürebilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

New York’ta acil tıp doktoru olarak çalışan Stephanie Widmer, Fox News’a yaptığı açıklamada, gençlerin boylarını uzatmak için güçlü kanser ilaçlarını denemesini son derece kaygı verici bulduğunu söyledi. Widmer, ciddi hastalıkların tedavisi için geliştirilen bu ilaçların tıbbi gereklilik ve doktor gözetimi olmadan kullanılmasının ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Doktorlar, ilacın kemiklerdeki büyüme plaklarına zarar verebileceği, kırıklara ve şiddetli ağrılara yol açabileceği, ayrıca organlarda hasara neden olabileceği konusunda uyardı.

 

Gençler şiddetli ağrı ve burun kanaması yaşadıklarını anlattı

Rolling Stone dergisine konuşan ve yalnızca “Zack” adıyla tanıtılan 17 yaşındaki bir genç, boyunu uzatmak için ilacı internetten satın aldığını ve bir aylık miktara 300 dolar ödediğini söyledi. İlacı kullandığı 15–17 yaş aralığında boyunun birkaç inç uzadığını öne süren genç, şiddetli eklem ağrısı ve burun kanaması yaşadığını, hastaneye yatmak zorunda kalmaktan korktuğunu anlattı.

Derginin “James” adıyla tanıttığı 17 yaşındaki bir başka genç ise ilacı kullandıktan sonra el tırnaklarının sarardığını ve tırnaklarından iltihaplı akıntı geldiğini söyledi. James, ağustos sonunda ilacı almaya başladıktan sonraki iki ayda boyunun yaklaşık 7,6 santimetre uzadığını iddia etti.

 

İlaç boy uzatmak için onaylı değil

İlacı pazarlayan Johnson & Johnson, Rolling Stone’a yaptığı açıklamada erdafitinibin boy uzatma amacıyla onaylanmadığını bildirdi. Şirket, ilacın bu amaçla veya çocuk ve ergenlerde kullanımının güvenli ve etkili olduğunun gösterilmediğini belirtti.

Boy uzatma iddiası, 2024’te Hormone Research in Paediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmacılar, merkezi sinir sistemi tümörlerinin tedavisi için erdafitinib alan bazı çocuklarda beklenmedik büyüme hızlanmaları gözlemledi.

Ergenlik döneminde uzun kemikler, uçlarına yakın bölgelerde bulunan ve büyüme plağı adı verilen kıkırdak dokular aracılığıyla uzuyor. Bu süreci düzenleyen biyolojik sinyaller arasında FGFR3 adlı reseptörün sinyalleri de bulunuyor. Araştırmacılar, erdafitinibin bu reseptörün etkinliğini baskılamasının bazı çocuklarda gözlenen büyüme hızlanmasını açıklayabileceğini öne sürdü.

Çalışmadaki gözlemler, ilacın sağlıklı çocuk ve ergenlerde boy uzatmak için güvenli veya etkili olduğunu göstermiyor.

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