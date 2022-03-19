5 yaşındaki oğlunu dizi yüzünden şarj kablosuyla dövüp öldürdü!

Las Vegas Review-Journal'a göre Gerald Oglesby, oğlunun onu dinlemediğini ve söylediklerini tepki vermediğini söyleyerek sinirlendiğini itiraf etti. Oğlunu elektrik kablosuyla dövdükten sonra karnına yumruk attığını itiraf eden baba, gerekçe olarak ise çocuğunun televizyonda izlediği bir diziyi gösterdi. Dizinin oğlunun yaşına uygun olmadığı için tepki gösterdiğini dile getiren baba, oğluna kalp masajı yaparak onu kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenini bulduktan sonra araştırmalarını derinleştirdi. Polis raporuna göre, Gerald’ın oğlunu dövmeye ara vererek duş aldığı tespit edildi. Polis tutuklama raporunda, "Gerald, çocuğun karnına vurur vurmaz, ona çok sert vurduğunu bildiğini açıkladı. Yumrukla birlikte yürümekte güçlük çeken çocuğun kanepeye uzandıktan sonra kustuğu ve nefesinin kesildiğini söyledi” ifadeleri yer aldı.

Gerald oğlunun hayata dönmesi için kalp masaj yaptığı iddia etse polis raporları durumun tam tersi olduğunu gösterdi. Rapora göre,”Gerald, yardım alıp alamayacağını görmek için sağlık görevlileri veya başka birini aramadı. Bunun yerine çocuğunun yanına giderek rahatlaması için sırtını ovuşturdu” ifadeleri kullanıldı. 5 yaşındaki çocuğunu öldürmekten gözaltına alınan baba tutuklandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yeniden mahkemeye çıkacak.

Kaynak:mynet