5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11.11 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Nazende, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Köşk mahallesi Mustafa Mustafa Şimşek bulvarı Ata yolu sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.11. katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki Nazende T., dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nazende T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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