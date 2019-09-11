5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Nazende, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Köşk mahallesi Mustafa Mustafa Şimşek bulvarı Ata yolu sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.11. katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki Nazende T., dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nazende T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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