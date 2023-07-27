5 yaşındaki kızın elini sıkmayan Cübbeli Ahmet Hoca: Caiz değil, bir de sarılalım...'

5 yaşındaki kız çocuğuna elini öptürmeyen Cübbeli Ahmet Hoca, bazı çevrelerden gelen eleştiriler sonrası açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 5 yaşındaki bır kızın kendisine uzattığı eli sıkmadı. Sosyal medyadan o görüntülere gelen tepki üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, "5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde havaalanı çıkışında elini sıkmak isteyen küçük kız çocuğunun elini sıkmamış ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, o anlarla ilgili yaptığı açıklamada, "caiz olmadığı için" o küçük kızın elini sıkmadığını söyledi.

Erkek çocuğa da el öptürmüyorum

Erkek çocuğuna da aynı şekilde davrandığını elini öptürmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?" dedi.

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