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Aktüel

5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti

Uşak’ta babasıyla birlikte tarladaki otları biçmeye giden 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:38:03 -
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti

Uşak’ta babasıyla birlikte tarladaki otları biçmeye giden 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.


Feci olay il merkezine bağlı Taşkonak Köyü Durhoca mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.D. (40), evinin yakınındaki tarladaki otları biçmek amacıyla oğlu M.A.D. (5) ile birlikte traktöre bindi. Baba Y.D., biçtiği otları toplamak için traktörden indiği esnada traktöre çıkarak el frenini indirmeye çalıştığı öne sürülen çocuk, traktörün aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip yere düşerek, traktörün altında kaldı. Olayı gören çevredekiler jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeninin köyde bulunan Durhoca Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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